A McLaren szerint egyértelműen hibás döntést hozott az FIA; a Ferrari magabiztos Mexikóban

A múlt hétvégi Amerikai Nagydíjon kettős győzelmet szerző Ferrari magabiztosan érkezett meg az idény huszadik állomására, Mexikóvárosba is, ahol Carlos Sainz Jr. révén a nyitó nap legjobb idejét jegyezte. Noha a több piros zászlós megszakítást is hozó szabadedzésekből, valamint annak nyomán, hogy a második teljes mértékben a Pirelli gumitesztjéről szólt azok számára, akik részt vettek a nyitányon, nehéz messzemenő következtetéseket levonni az eredményekből, a Scuderia versenyzői optimistán várják a folytatást, ami mindenképpen pozitív hír a csapat számára.

„Jó napot zártunk – kezdte az értékelést az élen záró spanyol. – Már az első gyakorlást jó autóval és beállításokkal kezdtük, így a két edzés közötti idő már csak a finomhangolásról szólt, semmi komoly változtatás nem történt. Szóval egészen elégedett vagyok mindennel. Különösen a hosszú etapok tűntek erősnek. Úgy vélem, az időmérőn nehéz küzdelem vár ránk, és egy körön nagyon szoros lesz a helyzet.”

„A versenytempónk viszont nagyon jó. Kényelmesen éreztem magam a kocsiban, rendben volt a gumikopás is, ami nagyon jó hír a vasárnapi verseny szempontjából. Ugyanakkor a versenytempó ezen a helyszínen kevésbé fontos, mint Austinban volt, mivel nehéz előzni.”

Csapattársának, Charles Leclerc-nek valamivel zaklatottabban indult a mexikói hétvégéje, hiszen az első edzést a bokszfalról volt kénytelen végignézni, ráadásul a helyére beugró Oliver Bearman balesetbe is keveredett Alexander Albonnal. Bár a monacói a többséggel ellentétben fél órán át gyakorolhatott az idei gumikon is, a George Russell autótörése által előidézett piros zászló kissé áthúzta a számításait.

Az egyéni vb-összetettben a harmadik helyet elfoglaló pilóta számára tehát nem alakult zökkenőmentesen a nyitó nap, azonban így is osztotta márkatársa pozitív véleményét, és azt is megosztotta Bearman ütközése nem okozott problémát. „Nem, nem, könnyen meg tudtuk javítani. Szerencsére nem volt nagy a sérülés. Volt egy kis problémánk a második edzés előtt, de annak nem volt köze az esethez.”

„Jó nap volt, igaz, kissé zűrzavaros volt a második tréning a George által előidézett piros zászló miatt. Papíron jó döntésnek tűnt most kihagyni az első edzést, hiszen a másodikon plusz fél óra állt volna a rendelkezésemre, azonban végül mégsem alakult jól, hiszen nem tudtunk annyi kört megtenni, mint amennyit szerettünk volna. Mindenesetre az autó jó érzésre, még úgy is, hogy csak két-három kört tudtam megtenni, azonnal megvolt a tempó. Emellett a hosszú etapok is rendben voltak, ami jó hír.”

A vb-éllovas Max Verstappen a Ferrari-versenyzőkkel szemben kicsit sem volt elégedett a mexikóvárosi kezdéssel. A holland pilóta már az első edzésen áthajtott egy fémdarabon – mint ahogyan Andrea Kimi Antonelli is –, ami akkora kárt okozott a padlólemezén, hogy a csapatnak cserélnie kellett az elemet, ráadásul többször arra panaszkodott a rádión, hogy furcsa hangokat hall a motorból.

A Red Bullnak a problémát nem sikerült elhárítania a két gyakorlás között, a címvédő már az első körök után jelezte, továbbra is fennáll a gond. Verstappen végül mért körig sem jutott a másfél órát felölelő tréningen. „Egyelőre vizsgáljuk, pontosan mi történt, de ez egy eléggé hasztalan nap volt a szempontomból. Összesen négy-öt kört mentem, amiből nem lehet túl sok mindent kiolvasni. Egyetlen jó etapom sem volt, négy-öt kört futottam, és ebben benne volt versenyszimulációs kör is, szóval ezt a napot el kell felejteni.”

A tanácsadó, Helmut Marko megosztotta, hogy visszatérő problémáról van szó, amit úgy hittek, sikerült már orvosolniuk. „Ugyanaz a gond, Próbálunk rájönni, miért tért vissza, miközben már korábban megoldottuk. Nem komoly problémáról van szó, csak orvosolni kell. Valahol van egy szivárgás.”

„Mindössze két mért kört tettünk meg Maxszal az első edzésen, és még akkor sem teljes motorerővel. Nehéz lesz, de a gumitesztnek köszönhetően senki sem változtathatott, így az valamilyen szinten kármentő volt a szempontunkból.”

Noha Verstappen nem tart az esetleges motorbüntetéstől, a csapatfőnök, Christian Horner jelezte, nem zárható ki, hogy a címvédő még az idén kap hátrasorolást erőforráselem-csere nyomán. „Nem gondolnám, hogy valaha is biztonságban lehetsz, mint ahogyan azt az első gyakorláson is megtapasztalhattuk, de remélem, hogy csak kis hibáról van szó. Inkább a motorpartnerünknek kellene feltenni azt a kérdést, ők mennyire biztosak abban, hogy eljutunk az év végéig. De mindig a határon vagy.”

Négy versenyzőtársához hasonlóan Lando Norris sem vett részt a nyitó tréningen, ráadásul ennek okán hiába állt a rendelkezésére plusz fél óra gyakorlás a közepes keveréken, Russell balesete nyomán elég korlátozott mennyiségű kört tudott megtenni. Míg a hasonlóan járó Leclerc ennek ellenére is pozitívan értékelt, az egyéni vb-összetettben második pilóta már kevésbé volt optimista, és úgy érzi lépéshátrányban van.

„Nem volt nagyszerű, a többséghez képest jóval kevesebb kört tudtam megtenni, így vissza kell kapaszkodnom, ami nem túl jó érzés. Ezen a pályán nehéz elérni, hogy jól érezd magad a volán mögött, hiszen elég kicsi a tapadás. Biztos vagyok benne, hogy szombatra minden rendben lesz, de egyelőre nem érzem magam túl komfortosan, így sok munka vár még ránk.”

A második tréningen ötödikként végző Norris a nehézségek ellenére úgy érzi, hogy harcban lesznek szombaton a pole pozícióért. „Természetesen, mindig ebben reménykedem. Oscar (Piastri) gyors volt, míg én kissé lemaradásban voltam, de mint mondtam, dolgoznunk kell, aztán meglátjuk, mit tartogat a szombat.”

A nyitányon a hatodik, majd a folytatásban a második pozícióban záró Oscar Piastri már jobb véleménnyel volt az első napról. „Azt mondanám, hogy pozitív kezdés volt. Úgy tűnt, hogy jó formában vagyunk, és sikerült is előrelépnünk az első edzés után, ami a segítségünkre volt. Úgy gondolom, jobb formában vagyunk, de még mindig kell találnunk némi tempót, különösen a Ferrarihoz viszonyítva, de összességében.”

Az ausztrál versenyző az első gyakorláson még nem volt ilyen derűlátó, a rádión jelezte, hogy borzalmasnak érzi az autót. „Nem volt meg a magabiztosságom a kocsiban, kicsit az volt a helyzet, mint múlt hétvégén, de úgy vélem, sikerült előrelépnünk a második edzésre, ami lelkesítő volt. Mindig jó, amikor jó hangulatban tudod zárni a napot, és remélhetőleg tanultunk néhány dolgot.”

Ami a McLarent illeti, a pályán kívül ezúttal nagyobb figyelem hárult a csapatra, hiszen még csütörtökön felülvizsgálati kérelmet nyújtott be Norris austini 5 másodperces időbüntetésével kapcsolatban. A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) közép-európai idő szerint 22 óra 30 perckor tartott meghallgatást, majd hosszas tanácskozás úgy határozott, a wokingiak nem tudtak olyan új és releváns bizonyítékot bemutatni, ami indokolta volna az ügy újranyitását.

A McLaren azzal érvelt, hogy Norris már a féktáv előtt megelőzte a vetélytársát, így a Red Bull-os nem védekezett, hanem pont ő kezdeményezett támadás, ami azért volt lényeges, mert a teljesen felcserélődött szerepek nyomán más szabályok vonatkoztak volna adott versenyzőre. A szövetség végül azért nem fogadta be a kérelmet, mert úgy gondolta, az érvelés nem felelt meg a négy vonatkozó kritériumnak, hiszen nem került elő új, releváns, lényeges és a döntés meghozatalakor még nem elérhető információ.

A konstruktőri bajnokságban éllovas csapat nem értett egyet a szövetség döntésével. „Nem értünk egyet azzal az értelmezéssel, hogy egy FIA-dokumentum, amelyben a bírák objektív, mérhető és bizonyítható hibát követtek el, nem felel meg a Nemzetközi Sportkódex 14.3-as pontjában meghatározott négy kritériumnak.”

„Szeretnénk megköszönni az FIA-nak, valamint a bíráknak, hogy időben megvizsgálták ez az ügyet. Továbbra is szorosan együttműködünk az FIA-val annak érdekében, hogy megértsük, a csapatok hogyan kérdőjelezhetik meg konstruktív módon azokat az ítéleteket, amelyek a verseny eredményének pontatlan meghatározásához vezetnek.”

George Russell az első edzésen még a leggyorsabbnak bizonyult, méghozzá a korábbi specifikációjú autóval, azonban a másodikon Austin után újra összetörte a Mercedest. A brit pilóta csupán néhány kör megtétele után találta el agresszívan a rázókövet a 8-as kanyarnál, aminek következtében elindult a kocsi hátulja, és elvesztette az irányítást. A versenyző 35 G erővel ütközött, a versenyzőt tisztázták a pályakórházban, az autóban ugyanakkor nagy kár keletkezett.

„Egy kicsit elakadt a lélegzetem az eset után. Őszintén nem igazán tudom, hogy pontosan mi történt. Az autó elkezdett pattogni, és mielőtt lett volna még bármi esélyem megfogni, már meg is forgott. Sok munka vár a srácokra, megint. Úgy tűnik, mintha egyik jönne a másik után. Frusztráló.”

„Az első edzésen elég erősek, és igazán gyorsak voltunk. Próbáltam ugyanolyan íven venni azt a kanyart, de valamilyen okból a másodikon az autó megindult alattam. A második tréning ugyanakkor a Pirelli tesztje miatt nem volt túl értékes, hiszen nem lehetett sokat tanulni belőle a mostani hétvégét tekintve. Nyilván sok kört vesztettem el, aminek okán fontos lesz a harmadik gyakorlás, szóval bízom benne, hogy meg tudjuk javítani a kocsit.”

4. MEXIKÓVÁROSI NAGYDÍJ OKTÓBER 25., PÉNTEK 1. szabadedzés 1. Russell 1:17.998 2. szabadedzés 1. Sainz 1:17.699 OKTÓBER 26., SZOMBAT 3. szabadedzés 19.30–20.30 Időmérő 23.00–00.00 OKTÓBER 27., VASÁRNAP A verseny (71 kör, 305.534 km) rajtja 21.00 KÖVETKEZŐ VERSENYEK Sao Pauló-i Nagydíj, Interlagos November 3., 18.00 Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas November 24., 7.00 Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabi December 8., 14.00