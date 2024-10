A Ferrari célja továbbra is a konstruktőri cím; a McLaren nem ért egyet Norris büntetésével

A Ferrari már az Olasz Nagydíjon aratott siker után jelezte, a hazai pályán bevetett fejlesztési csomag igazi próbáját az októberi Amerikai Grand Prix fogja jelenteni, így vízválasztó hétvége várt rá. Noha a maranellóiak már a szombati sprintversenyen is nagyon biztató tempót mutattak, amivel a McLaren és a Red Bull figyelmét is felhívták magukra, arra talán senki sem számított, hogy a negyedik rajtkockából elrugaszkodó Charles Leclerc vezérletével ilyen fölényes győzelmet aratnak Austinban.

A monacói pilóta már a rajtnál az élre állt, és onnantól egészen a kockás zászló megjelenéséig az irányítása alatt tartotta a versenyt, és közel kilenc másodperces előnnyel szelte át a célvonalat az első helyen. A pilóta Texasban először, míg összességében a nyolcadik alkalommal állhatott fel a dobogóra felső fokára, és 22 pontra közelítette meg az egyéni vb-összetettben második Lando Norrist öt versenyhétvégével a vége előtt.

„Nem volt könnyű hétvégénk, és végig küzdöttem azzal, hogyan érzem magam az autóban, de magabiztos voltam azt illetően, hogy a versenyen jobb lesz a helyzet, és így is történt. Már a sprintfutamon is láthattuk, és noha nem tartottunk a versenytől sem, azt gondoltuk, hogy a többiek javulni fognak, de még így is mi voltunk előnyben. Nagyon elégedett vagyok a mai nappal. A csapat kettős győzelmet ért el, ennél szebbről nem is álmodhattunk volna."

„Nagyszerű munkát végeztünk, nagyon jó volt a versenytempónk, ami a mérnököknek köszönhető. Őrült módon dolgoztak azért, hogy el tudjuk hozni a fejlesztéseket Szingapúrba, és az elmúlt futamhétvégékre. Úgy tűnik, kifizetődik. Az egész csapat fantasztikus munkát végez, a bokszkiállások jól sikerültek, és minden jól alakult, szóval nagyon-nagyon elégedett vagyok. Még mindig a bajnoki cím megszerzése a célunk, jó formában kezdtük a triplahétvégét."

A Ferrari történetének 87. kettős sikerét Carlos Sainz Jr. tette teljessé, aki a harmadik helyről indulva másodikként szelte át a célvonalat. „Gratulálok a teljes csapatnak, és Charles-nak a csodálatos eredményért, ami pontosan ott vagyunk a konstruktőri címért folyó küzdelemben, ahol lenni szeretnénk. Tudom, hogy már sok verseny dőlt el a rajtnál, és tisztában voltam vele, hogy Lando és Max (Verstappen) keményen össze fog csapni az egyes kanyarba menet, de sajnos nagyon rosszul jöttem el, és ezért nem tudtam átvenni a vezetést sem. Noha a tempón nagyon jó volt, és végig nagyon gyors voltam, a pályapozíció kulcsfontosságú, így meg kellett elégednem a második hellyel, de így is jó volt a futamom."

„Az idei autó egyik erősségét határozottan az jelenti, milyen hosszan tudunk elhúzni az etapjainkat, miközben milyen kis mértékben kopnak a gumijaink. Ez olyasmi, amit nagyon élvezek, és ami sokkal szórakoztatóbbá tette a versenyzést az idén az előző évhez viszonyítva. Tavaly valamennyi futamunk a védekezésről és a pozícióvesztésről szólt, míg a mostani idényben képesek vagyunk támadni, nem kell túl sokat foglalkoznunk az abroncsokkal, és egyszerűen nyomhatjuk, előzhetünk. Nagyon élvezem, és remélem, hogy az év végéig már nem változik a helyzet."

A második rajtkockából elrugaszkodó Verstappen bár megtartotta a pozícióját a rajtnál, körülötte több helycsere is történt. A holland az első kiállásokig tartotta a helyét, majd a két Ferrari elhúzott mellette, miközben Norris folyamatosan közeledett rá. A mclarenes hosszú körökön keresztül védekezésre kényszerítette a címvédő pilótát, és végül az 52. körben meg is előzte a riválisát. A manőver közben történt pályaelhagyást ugyanakkor szabálytalannak minősítették, aminek értelmében a hollandot rangsorolták a harmadik helyen.

A Red Bull-os az újabb dobogójának köszönhetően 58 pontra növelte az előnyét az egyéni vb-összetettben. „Elég nehéz versenyen vagyunk túl. Egyáltalán nem volt meg a tempóm ahhoz, hogy támadjak. Sok volt az alulkormányzottság, küszködtem a fékzónában, ami eléggé megnehezítette a védekezést. Akárhányszor megpróbáltak elmenni mellettem, nem tudtam olyan későn fékezni. Nagyon kemény csata volt. Mindent megpróbáltam, hogy valahogy magam mögött tartsam. Az, hogy végül felállhattam a pódiumra, nagyszerű eredmény."

Verstappent Norris öt másodperces időbüntetéséről is megkérdezték. „Megvan a véleményem, de nem muszáj kifejtenem. Hagyom, hogy a sportfelügyelők végezzék a dolgukat. Sokat tanultunk a mostani versenyből, és mindent ki fogunk elemezni.

A pole pozícióból rajtoló Norris ezúttal is elvesztette a vezetést a rajtnál, az első kanyarba menet ő jött ki a legrosszabbul a helyezkedésből, és Verstappen riválisán kívül a Ferrari kettőse is elment mellette. Bár a mclarenes a pályán győztesen jött ki a Red Bull-ossal vívott kiélezett csatából, és harmadikként látta meg a kockás zászlót, legfőbb riválisa mögött a negyedik pozícióban rangsorolták, miután a Verstappen elleni előzés közben jogosulatlan előnyhöz jutott a sportfelügyelők megítélése szerint.

Norrist a leintést követően arról kérdezték, szerinte vissza kellett volna-e adni a pozíciót a címvédőnek. „Lehetetlen megmondani. A sportfelügyelők sem tudtak hosszú körökön keresztül dűlőre jutni, szóval nyilvánvalóan nem volt egyszerű döntés, máskülönben hamarabb született volna ítélet. Megpróbáltam. Ő is lecsúszott a pályáról, ami azt jelenti, hogy túl keményen fordult be, és ezzel ő is előnyre tett szert. De nem én írom a szabályokat, szóval..."

A McLaren csapatfőnöke, Andrea Stella szerint nem kellett volna beleszólni a két bajnokaspiráns küzdelmébe. „Úgy gondolom, hogy a sportfelügyelők indokolatlanul szóltak bele ebbe a gyönyörű versenyzésbe, hiszen mindkét autó elhagyta a pályát, és előnyt szerzett vele. Kár érte, hiszen a dobogónkba került egy olyan versenyen, amelyben végig türelmesek voltunk azt követően, hogy az első kör első kanyarjánál leszorítottak minket a pályáról. Elfogadtuk. Elég egyértelmű az álláspontunk, de az ilyen büntetés ellen nem lehet fellebbezni. Ezt a fejezetet lezártuk, és már a következő futamra összpontosítunk."

Folytatás október 25–27 között Mexikóban.

PILÓTA GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS LGYK PONT 1. Max Verstappen 7 11 18 2 354 2. Lando Norris 3 10 17 4 297 3. Charles Leclerc 3 9 17 - 275 4. Oscar Piastri 2 7 18 - 247 5. Carlos Sainz Jr. 1 6 16 1 215 6. Lewis Hamilton 2 3 17 2 177 7. George Russell 1 4 16 2 167 8. Sergio Pérez - 3 15 3 150 9. Fernando Alonso - - 11 1 62 10. Nico Hülkenberg - - 8 - 29 11. Lance Stroll - - 5 - 24 12. Cunoda Juki - - 7 - 22 13. Alexander Albon - - 4 - 12 14. Daniel Ricciardo - - 4 1 12 15. Kevin Magnussen - - 4 8 16. Pierre Gasly - - 5 - 8 17. Oliver Bearman - - 2 - 7 18. Franco Colapinto - - 2 - 5 19. Esteban Ocon - - 4 1 5 20. Liam Lawson - - 1 - 2 a világbajnokság állása