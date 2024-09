Norris nagy előnnyel akart nyerni; Hamilton és Russell hőguta közeli állapotba került Szingapúrban

Pályafutása harmadik futamgyőzelmét aratta Szingapúrban Lando Norris, aki hatalmas, több mint húsz másodperces előnnyel futott be a másodikként érkező Max Verstappen előtt. A brit pilóta megterhelőnek, de élvezetesnek találta a szingapúri viszonyokat.

„Ez egy nagyszerű verseny volt, bár talán túl sokszor kerültem necces helyzetbe, viszont így is irányítás alatt tartottam a dolgokat – emlékezett vissza Norris. – Az autó is király volt, keményen nyomhattam, és szárnyalhattam az egész verseny alatt, a végén pedig kicsit vissza is vehettem. Kicsit kifulladtam, de nagyon jól éreztem magam. Nehezek voltak a körülmények, könnyen blokkolhattak a kerekek, és ez velem is megtörtént, de nem akartam, hogy csak egy másodperces legyen az előnyöm, a lehető legnagyobb különbséggel szerettem volna nyerni.”

Újabb győzelmével Norris tovább faragott hátrányán a világbajnoki pontversenyben, ám Max Verstappen szerencséjére ezúttal sem hozott rajta túl sok pontot. A háromszoros világbajnok egyébként örül a második helynek, de persze tudja, hogy nem szabadna elégedettnek lenniük ezzel az eredménnyel.

„Ez az én versenyem volt, magamra koncentrálhattam, megpróbálhattam kihozni a legtöbbet, és kontroll alatt tarthattam a tempómat egészen a leintésig – mondta Verstappen. – Az első etap kicsit nehezen alakult számunkra, nagy volt a gumikopás, de a második etap már jobban sikerült, és én is kicsit jobban éreztem magam. Egy olyan hétvégén, amit megelőzően tisztában voltunk azzal, hogy szenvedni fogunk, a második hely jó eredménynek számít. Persze annyira nem lehetünk elégedettek, hiszen egyre többet kellene fejlődnünk, de mindenképpen ez lesz az, amit megpróbálunk elérni.”

Csak a harmadik sorból rajtolhatott Oscar Piastri, aki azonban az utolsók között teljesítette kerékcseréjét, majd a friss gumikon könnyen maga mögé utasította mindkét Mercedes-pilótát. Ennek köszönhetően az ausztrál versenyző dobogóra állhatott Szingapúrban.

„Ez egy jó verseny volt, amin sikerült helyrehoznom a kevésbé jól sikerült időmérőt – vélekedik Piastri. – Tegnap nem éppen a legjobb délutánomat teljesítettem, szóval az, hogy mégis dobogóra állhattam, nagyszerű eredmény. Nagyon gyors autó volt alattam, és a jó stratégiánkkal sikerült a Mercedesek elé kerülnöm. Hatalmas köszönet jár a csapatnak, hiszen az autó rendkívül jól ment ezen a hétvégén. Ezúttal távol maradtam a falaktól, és amint feljöttem a harmadik helyre, megfelelő előnyt autóztam ki, így már nem akartam túl nagy kockázatot vállalni. Elég volt a fallal való találkozásokból az elmúlt két hétben.”

A Mercedes versenyzői nem tettek eleget a versenyt követő médiakötelezettségeiknek, ám távollétükre engedélyt kapnak a Nemzetközi Automobil-szövetségtől (FIA). A német istálló arra hivatkozva nyújtott be kérelmet az ügyben, hogy Lewis Hamilton és George Russell is rendkívül rossz fizikai állapotban voltak a leintést követően.

Mindkét Mercedes túlmelegedési problémákkal küzdött, ráadásul a szingapúri versenyek történelmében először fordult elő, hogy a futam biztonsági autós korlátozás vagy félbeszakítás nélkül ment le, így a versenyzők egyáltalán nem tudtak pihenni a körözés során. Toto Wolff csapatfőnök elmondása szerint versenyzőik hőguta közeli állapotba kerültek.

A futamot követően könnyeivel küszködve nyilatkozott Daniel Ricciardo, aki számára könnyen lehet, hogy a szingapúri volt utolsó versenye a királykategóriában. Talán ennek jele volt az is, ahogyan csapata fogadta a futamot követően.

Quite the reception for Danny Ric back at RB #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/yn39km1ba2 — Formula 1 (@F1) September 22, 2024

„Kemény verseny volt – összegzett az RB versenyzője. – Minden alkalommal, amikor már a Q1-ben kiesel, tudhatod, hogy hosszú nap vár rád. Meg kellett próbálnom valami eltérőt a stratégiát illetően, de ezen a pályán sosem tudni, mikor jön be a biztonsági autó, és ez mikor kedvezhet nekünk. Ma egyszer sem történt ilyen, szóval a mi stratégiánk kicsit befejezetlennek bizonyult, de amúgy sem voltunk kellően gyorsak.”

Ricciardo természetesen tisztában van azzal, hogy igencsak kérdéses a jövője, de megbékélt a helyzettel, és úgy érzi, büszke lehet F1-es pályafutására.

„Békésen állok a helyzethez. Egy bizonyos ponton ez mindenki számára eljön. Megpróbáltam visszakerülni a Red Bullhoz, de nem sikerült, szóval nekem is meg kellett kérdeznem magamtól, hogy mit csinálok még itt, és mit próbálok elérni. Talán a tündérmeseszerű befejezés nem történt meg, de így is visszatekinthetek arra, hogy mit értem el. Tizennégy vagy akár még több szezont, és erre büszke vagyok” – szögezte le Ricciardo.

1. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:40:52.571 2. Max Verstappen holland Red Bull-Honda RBPT 20.945 mp h. 3. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 41.823 mp h. 4. George Russell brit Mercedes 1:01.040 p h. 5. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:02.430 p h. 6. Lewis Hamilton brit Mercedes 1:25.248 p h. 7. Carlos Sainz Jr. spanyol Ferrari 1:36.039 p h. 8. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 1 kör h. 9. Nico Hülkenberg német Haas-Ferrari 1 kör h. 10. Sergio Pérez mexikói Red Bull-Honda RBPT 1 kör h. 11. Franco Colapinto argentin Williams-Mercedes 1 kör h. 12. Cunoda Juki japán RB-Honda RBPT 1 kör h. 13. Esteban Ocon francia Alpine-Renault 1 kör h. 14. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 1 kör h. 15. Csou Kuan-jü kínai Sauber-Ferrari 1 kör h. 16. Valtteri Bottas finn Sauber-Ferrari 1 kör h. 17. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 1 kör h. 18. Daniel Ricciardo ausztrál RB-Honda RBPT 1 kör h. 19. Kevin Magnussen dán Haas-Ferrari 5 kör h. KIESETT MEGTETT KÖR Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 15 a szingapúri nagydíj végeredménye

PILÓTA GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS LGYK PONT 1. Max Verstappen 7 10 17 2 331 2. Lando Norris 3 10 16 4 279 3. Charles Leclerc 2 8 16 - 245 4. Oscar Piastri 2 7 17 - 237 5. Carlos Sainz Jr. 1 5 15 1 190 6. Lewis Hamilton 2 3 17 2 174 7. George Russell 1 4 15 2 155 8. Sergio Pérez - 3 14 3 144 9. Fernando Alonso - - 11 1 62 10. Nico Hülkenberg - - 7 - 24 11. Lance Stroll - - 5 - 22 12. Cunoda Juki - - 7 - 22 13. Alexander Albon - - 4 - 12 14. Daniel Ricciardo - - 4 1 12 15. Pierre Gasly - - 5 - 8 16. Oliver Bearman - - 2 - 7 17. Kevin Magnussen - - 3 - 6 18. Esteban Ocon - - 4 - 5 19. Franco Colapinto - - 1 - 4 a világbajnokság állása