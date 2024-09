A Ferrari borsot tör a McLaren orra alá Azerbajdzsánban?

ERRŐL BESZÉLNEK – A LEGFORRÓBB TÉMÁK A PADDOCKBAN

Newey bajnokcsapatot épít az Aston Martinból?

Az Aston Martin kedd délben adta hírül, hogy a tervezőlegenda, Adrian Newey hosszú távú szerződést írt alá a csapattal. Az impozáns pályafutása során eddig tizennégy bajnokautót építő szakember a Red Bull mellett korábban a Williamsszel és a McLarennel is felért a csúcsra, és nem titkolt célja, hogy a Lawrence Stroll által vezetett csapatot is sikerre vigye.

A brit autómárka nem kis vágyakkal tért vissza 2021-ben a Formula–1-be, és most úgy tűnik, kezd összeállni a nyerő gépezet. Az elkészült gyárkomplexum, a legújabb szélcsatorna, az óriási anyagi tőke, számos neves szakember, egy tervezőlegenda, a gyári csapat státusz, és a sportág történetének egyik legjobb versenyzője is a rendelkezésére áll, miközben a hírek szerint a háttérben már komolyan dolgozik azon, hogy megszerezze a sorozatban negyedik bajnoki címéért harcoló Max Verstappent.

A puzzle utolsó darabjai 2026-ra, vagyis a nagy szabályváltoztatások érvénybe lépésekor kerülhetnek a helyére, így megvan a potenciál ahhoz, hogy az Aston Martin egyeduralkodóvá lépjen elő az új éra kezdetén. Hogy a Red Bulltól történő korai távozásra egyre inkább nyitott holland Alonso mellé vagy helyett érkezne, egyelőre kérdéses, hiszen eltérő forgatókönyvek láttak napvilágot.

Az biztos, hogy a mezőny rangidős versenyzőjének számító kétszeres világbajnok nemrég 2026 végéig hosszabbította meg a szerződését, mint ahogyan a csapattársa, Lance Stroll is, ami azt jelenti, hogy a csapatnak fel kellene bontania valamelyik kontraktust. A legvalószínűbb eshetőségnek jelenleg az tűnik, hogy a silverstone-iak a tulajdonos fiát állítanák félre legalább egy évre. A kanadai így az Aston Martin újonnan megalakuló WEC-csapatában folytathatná a karrierjét, miközben összeállna az Alonso, Verstappen álompáros a királykategóriában.

Sajtóhírek szerint a tárgyalások már elkezdődtek a háttérben, Verstappen egyre inkább nyitott az egyértelműen visszaeső Red Bulltól történő távozásra, és a Neweyval kiegészülő Aston Martin minden eddiginél vonzóbb opciót jelenthet a számára.

A Ferrarival számolni kell a folytatásban?

A Ferrari remek formában kezdte az idény második felvonását, hiszen meglepően jó tempót mutatott a papíron számára kevésbé kedvező Zandvoortban, majd a frissen bevetett jelentős fejlesztésekkel felvértezve visszatért a dobogó felső fokára Monzában, miközben két olyan helyszín következik, amely a csapatfőnök, Frédéric Vasseur várakozásai szerint feküdni fog az SF-24-esnek.

A maranellói istálló az elmúlt hétvégéken elért erős eredményeknek köszönhetően 39 pontra közelítette meg a címvédő Red Bullt, amikor még nyolc verseny, valamint három sprintfutam van hátra, vagyis egy konstruktőr maximálisan 397 pontot szerezhet meg az idény végéig.

Noha matematikailag még összesen öt gárdának van esélye, reálisan nézve háromcsapatos harc alakulhat ki a bajnoki címért. A csata első jelentős fordulópontját már a most hétvége is elhozhatja, hiszen a McLarennek lehetősége nyílik, hogy letaszítsa a 2022-ben és 2023-ban is csúcsra jutó Red Bullt a trónjáról, miközben a Scuderia is még közelebb férkőzhet az első kettőshöz.

Ugyan a Ferrari papíron Azerbajdzsánban és Szingapúrban is csökkentheti a lemaradását, csak az október végi Amerikai Nagydíjon kap rá választ, hogy az Olaszországban debütáló frissítései ténylegesen beváltak-e, és az év utolsó negyedében is számolni kell-e vele, vagy a mostani eredmények inkább csak egy fellángolás jelei.

Egy biztos, a Ferrarinak maximalizálnia kell a lehetőségeit a most következő dupla hétvégén, miközben a McLarennek arra kell figyelnie, hogy az olaszok elsődlegesen ne tőlük, hanem a „vörös bikáktól” vegyenek el pontokat, hiszen abban az esetben konstruktőri mellett az egyéni cím megszerzése is elérhetőbb távolságba kerülne. Ha viszont a maranellóiak a wokingiak elé is férkőznének, az mindenképpen rossz hír lenne a vb-aspiráns Lando Norris számára, főleg abban az esetben lenne ez fájó a számára, ha a Ferrari a folytatásban újra visszaesne, és részben az olaszok ideiglenes előretörése miatt nem tudná időben utolérni a fő riválisát.

A McLaren nagy esélye és dilemmája

A McLaren hosszú hétvégék óta pályakarakterisztikától és időjárástól függetlenül a mezőny elejében foglal helyet, több helyszínre is favoritként érkezett meg, és immáron kétségkívül a konstruktőri cím fő várományosának számít, miközben esélye nyílhat az egyéni címet is elhappolni Verstappen és a Red Bull elöl.

Igaz, utóbbi cél eléréséhez fontos lenne, hogy a wokingiak csapatsorrendet állítsanak fel, és ki tudják használni minden adandó lehetőségüket, mivel a holland 62 pontos előnye még mindig impozánsnak fest, és Norris már több potenciális pontot is elbukott amiatt, hogy az istálló egyelőre nem állt be mögé. A brit például Magyarországon visszaadta márkatársának, Oscar Piastrinak az első helyet, amivel nem csak a győzelmet, hanem hét pontot is elbukott Verstappennel szemben.

Noha a McLaren akkor nem bukott potenciális pontokat, Monzában nem biztos, hogy ez volt a helyzet, hiszen akkor Piastri kemény manőverrel vette át a vezetést a pole pozícióból induló brittől, aki a küzdelem során a később győzedelmeskedő Leclerc-rel szemben is elveszített egy helyet. Norris így mindössze nyolc pontot hozott Verstappenen, miközben ha a két McLaren megtartja az első két helyet a rajt után, akkor akár a győzelemre is esélye nyílhatott volna, és további tíz pontot faraghatott volna a hátrányán.

Bár a siker Piastri manővere nélkül sem lett volna garantált, Norris három pontot mindenképp otthagyott Monzában, s mostani tendenciákat figyelembe véve, ez akár döntő fontosságú is lehet a végelszámolásnál. A szabad versenyzést hirdető McLaren így kénytelen lesz felállítani a csapatsorrendet, ami a most következő Azeri Nagydíjtól érvénybe fog lépni.

A csapatfőnök, Andrea Stella a baki hétvégét megelőzően jelezte, mérlegelték a helyzetet, és a támogatásukat Norris felé fogják eltolni, de azzal a feltétellel, hogy ne nagyon sértsék azt az alapelvüket, hogy a csapat az első, és hogy sportszerűek, valamint igazságosak legyenek a versenyzőikkel. Stella ugyanakkor azt egyértelműsítette, nem szeretné, ha megismétlődne a monzai eset, és noha a fő céljukat a konstruktőri cím jelenti, Azerbajdzsánban már aszerint fognak eljárni, mivel tehetnek a legtöbbet azért, hogy mindkét bajnokságot megnyerjék.

A csapatfőnök elmondása szerint Piastri arra is felkészült, hogy adott esetben át kell adnia a győzelmet a csapattársának, de hozzátette, hogy Norris elsődlegesen a pályán szeretné kiérdemelni a sikereket. Mindezeket figyelembe véve, érdekes lesz látni, miként fogja kezelni a csapat az új helyzetet, és hogyan fognak egymáshoz állni a pilóták, ha újra egymás mellől rajtolnak vagy éppen összetalálkoznak a pályán.

Mire lehet képes a Red Bull és Pérez?

A Red Bull immáron hat versenyhétvége óta nyeretlen, és több ízben leszorult a dobogóról is, miközben továbbra sem látja a kiutat, és egyre inkább fogy az előnye mindkét bajnokságban. A „vörös bikák” könnyen elveszíthetik a vezetést a konstruktőri tabellán már most hétvégén, és ha bár Verstappen előnye még mindig nagynak tűnik – 62 ponttal előzi meg a közvetlen riválisát, Norrist az egyéni vb-összetettben – jelen viszonyok mellett sem ő, sem a csapata nem gondolja jelenleg reális célkitűzésnek a címvédést.

Az osztrák csapat kármentése jól sikerült Zandvoortban Verstappen második helyezése révén, ám egy héttel később Monzában már a top 5-ből is kiszorult mindkét versenyzőjével, és az eddigi mintákat figyelembe véve Azerbajdzsánban sem lesz jobb a helyzet, ráadásul házon belül különösen a háromszoros világbajnokra várhat nehéz hétvége.

Pérez ugyanis kifejezetten meggyőző teljesítményt szokott nyújtani az utcai pályán: a mexikói az eddig megrendezett hét ottani nagydíjon egyedüliként ő volt képes egynél több alkalommal nyerni, s összességében ötször állhatott fel a dobogóra, ami ugyancsak rekordnak számít. Ráadásul kétszer még a Force India-színeiben tudott az első hármasban végezni, ami még inkább alátámasztja, mennyire jól érzi a hat kilométer hosszú pályát.

Mindezeket figyelembe véve a Red Bull újra a top 5-ön kívül találhatja magát, s csapaton belül könnyen lehet, hogy Pérez fog erősebb eredményt elérni, ami mindenképp remek hír lenne Norris és a McLaren számára….

Bearman bemutatkozik a Haasban

A március eleji Szaúd-arábiai Nagydíjon Carlos Sainz Jr. vakbélműtétje miatt a Ferrari volánja mögött, míg most Azerbajdzsánban Kevin Magnussen egyfutamos eltiltása nyomán a Haas-színeiben kap lehetőséget a Formula–1-ben. A fiatal brit versenyző Dzsiddában elég nehéz körülmények között és nagy nyomás alatt foglalhatta el a Scuderia ülését, hiszen mindössze egy szabadedzés állt a rendelkezésére, hogy felkészüljön a két fő eseményre, az időmérőre és a versenyre, miközben még nem volt szerződése 2025-ben.

Bearman azonban így is fantasztikus formát mutatott, és vasárnap a hetedik helyen szelte át a célvonalat, amit követően szinte biztosra lehetett venni, hogy helyet fog kapni jövőre az F1-ben. A Haas végül július elején hivatalosan is megerősítette a jelenleg a Formula–2-ben szereplő fiatal előléptetését, aki most hétvégén éles körülmények között is bemutatkozhat a csapatával, hiszen ő fogja helyettesíteni a tizenkét hónap alatt tizenkét büntetőpontot kapó, és így eltiltott Magnussent.

Noha Bearman először vehet részt teljes hétvégén, és már biztos helye van a 2025-ös rajtrácson, vagyis felkészültebben és jóval kisebb nyomás alatt vezethet Azerbajdzsánban, az eredményekben nagy valószínűség szerint ez nem igazán fog megmutatkozni, hiszen az amerikai csapat az elmúlt öt nagydíjhétvégén mindösszesen egyetlen pontot tudott gyűjteni, méghozzá Zandvoortban.

Bearman és a Gene Haas által birtokolt alakulat így leginkább amolyan teszthétvégeként foghatja fel az Azeri Nagydíjat, amelyen a versenyzőnek lehetősége lesz még inkább megismerni a csapatot, és fontos tapasztalatot gyűjthet. Persze azt érdekes lesz látni, Bearman miként teljesít az év végén távozó Nico Hülkenberghez viszonyítva, hiszen az adhat némi támpontot, de a fiatal pilótának nincs igazán veszítenivalója Azerbajdzsánban.

Ki lesz a befutó a Saubernél?

Már csak két kiadó ülés maradt 2025-ös idényre: az RB, valamint a 2026-tól az Audi gyári csapatává váló Sauber nem döntött még arról, ki fogja vezetni a másik autóját a nagy szabályváltoztatásokat megelőző idényben.

A faenzaiaknál Pérez szereplése kétségkívül szerepet fog játszani a csapat döntésében, ráadásul a Red Bull tanácsadója, Helmut Marko már azt is nyomatékosította, hogy Liam Lawsonnak biztosan helye lesz jövőre, ami azt jelenti, leginkább Ricciardo alatt inog az ülés, és ha nem tud maradandót alkotni, nagy eséllyel a csapatnak és az F1-nek is végleg búcsút kell intenie.

A Saubernél eközben új lehetőséget után kell nézni, miután az első számú jelölt, Carlos Sainz Jr. a Williams mellett tette le a voksát. A jelenlegi versenyzőpárosból egyértelműen Valtteri Bottasnak van nagyobb esélye megtartani az ülését, de nagy valószínűség van rá, hogy teljesen megújul a pilótafelállás.

A potenciális jelöltek között több fiatal is szerepel, közülük pillanatnyilag úgy fest, Gabriel Bortoleto lehet a befutó, aki remek teljesítményt nyújtott Monzában, és az egyik fő esélyesnek számít a Formula–2-es bajnoki címre. Noha brazil sajtóértesülések szerint a McLaren már zöld jelzést is adott a protezsáltjának, hogy tárgyalásokat folytasson a rivális csapattal, így sínen lehet a potenciális megállapodás, érdekes pletyka kapott szárnyra az elmúlt héten.

Egyes források szerint ugyanis nem zárható ki a négyszeres világbajnok Sebastian Vettel visszatérése sem, így akár összejöhet a teljes német felállás is az Audivá váló Saubernél. A nemrég kinevezett csapatfőnök, Mattia Binotto szívesen dolgozna együtt korábbi pilótájával, s a versenyző sem vetette el korábban teljesen a visszatérés lehetőségét. A német leigazolása azonban így is óriási szenzáció lenne, így arra lehet számítani, hogy a jelenleg pont nélkül álló istálló fiatal tehetségbe fektet.

Rajtszám Név (nemzetiség) Csapat Motor 1 Max VERSTAPPEN (holland) Red Bull Honda RBPT 11 Sergio PÉREZ (mexikói) Red Bull Honda RBPT Andrea Kimi ANTONELLI (olasz) Mercedes Mercedes 63 George RUSSELL (brit) Mercedes Mercedes 44 Lewis HAMILTON (brit) Ferrari Ferrari 16 Charles LECLERC (monacói) Ferrari Ferrari 14 Fernando ALONSO (spanyol) Aston Martin Mercedes 18 Lance STROLL (kanadai) Aston Martin Mercedes 23 Alexander ALBON (thaiföldi) Williams Mercedes 55 Carlos SAINZ Jr (spanyol) Williams Mercedes 10 Pierre GASLY (francia) Alpine Renault? Jack DOOHAN (ausztrál) Alpine Renault? 22 CUNODA Juki (japán) Visa Cash App RB Honda RBPT ?? Visa Cash App RB Honda RBPT 87 Oliver BEARMAN (brit) Haas Ferrari 31 Esteban OCON (francia) Haas Ferrari 81 Oscar PIASTRI (ausztrál) McLaren Mercedes 4 Lando NORRIS (brit) McLaren Mercedes 27 Nico HÜLKENBERG (német) Stake F1 Team Kick Sauber Ferrari ?? Stake F1 Team Kick Sauber Ferrari 2025-ös rajtlista

MI VÁRHATÓ AZ AZERI NAGYDÍJON?

Egy szabad hétvége után folytatódik a bajnokság, a tizenhetedik állomás Baki, ahol a 7. Azeri Nagydíjat rendezik meg. A versenynaptár második leghosszabb nyomvonala már a múltban is hozott érdekes és izgalmas futamokat, de a jelentős mértékben, pontosan száz méterrel meghosszabbított első DRS-zóna még tovább növelheti a potenciális csaták és az előzések számát.

Az eddigi versenyeken ezen felül szinte állandó szereplő volt a virtuális és a valódi biztonsági autó is, amit jól mutat, hogy összességében tizenkét alkalommal lépett érvénybe valamilyen korlátozás, ráadásul több piros zászlós megszakítás is történt az évek során, a csapatoknak így ezt mindenképpen figyelembe kell venniük a stratégiák kialakításánál.

Ami a történelmi múltat illeti, az időmérőkön Leclerc, míg a versenyeken Pérez számít a legsikeresebbnek. A monacói 2021 óta legyőzhetetlen egy körön az utcai pályán, míg a mexikói a versenyzők közül egyedüliként tudott duplázni a helyszínen. Utóbbi egyben azt is jelenti, hogy a hat eddigi nagydíjon öt különböző győztes ünnepelhetett: Ricciardo (2017), Lewis Hamilton (2018), Valtteri Bottas (2019) és Verstappen (2022) egyaránt egyszer szelte át elsőként a célvonalat.

Ami a jelenlegi formát illeti, nagy valószínűséggel újabb név iratkozhat fel a győztesek listájára, hiszen a két esélyes csapat, a McLaren és a Ferrari versenyzői közül még egyik sem állhatott fel a dobogó felső fokára Azerbajdzsánban. Közülük Norris számít a favoritnak, de Leclerc egy újabb pole pozícióval akár a vasárnapi sikerét is megalapozhatná.

7. AZERI NAGYDÍJ SZEPTEMBER 13., PÉNTEK 1. szabadedzés 11.30–12.30 2. szabadedzés 15.00–16.00 SZEPTEMBER 14., SZOMBAT 3. szabadedzés 10.30–11.30 Időmérő 14.00–15.00 SZEPTEMBER 15., VASÁRNAP A verseny (51 kör, 306.049 km) rajtja: 13.00 KÖVETKEZŐ VERSENYEK Szingapúri Nagydíj, Szingapúr Szeptember 22., 14.00 Amerikai Nagydíj, Austin Október 20., 21.00 Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóváros Október 27., 21.00

PILÓTA GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS LGYK PONT 1. Max Verstappen 7 9 15 2 303 2. Lando Norris 2 9 14 3 241 3. Charles Leclerc 2 7 14 - 217 4. Oscar Piastri 1 5 15 - 197 5. Carlos Sainz Jr. 1 5 14 1 184 6. Lewis Hamilton 2 3 15 2 164 7. Sergio Pérez - 3 13 3 143 8. George Russell 1 2 14 2 128 9. Fernando Alonso - - 9 1 50 10. Lance Stroll - - 5 - 24 11. Nico Hülkenberg - - 6 - 22 12. Cunoda Juki - - 7 - 22 13. Daniel Ricciardo - - 4 - 12 14. Pierre Gasly - - 5 - 8 15. Oliver Bearman - - 1 - 6 16. Kevin Magnussen - - 3 - 6 17. Alexander Albon - - 3 - 6 18. Esteban Ocon - - 4 - 5 a világbajnokság állása

1. Red Bull-Honda RBPT 446 2. McLaren-Mercedes 438 3. Ferrari 407 4. Mercedes 292 5. Aston Martin-Mercedes 74 6. RB-Honda RBPT 34 7. Haas-Ferrari 28 8. Alpine-Renault 13 9. Williams-Mercedes 6 10. Sauber-Ferrari 0 konstruktőrök