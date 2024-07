Oliver Oakes az Alpine új csapatfőnöke – hivatalos

Mint ismert, Bruno Famin a múlt hétvégi Belga Nagydíj pénteki hivatalos sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy augusztus végével lemond az Alpine csapatfőnöki posztjáról, és a folytatásban kizárólag a márka alelnökeként fog tevékenykedni. Már akkor is egybehangzó sajtóértesülések szóltak arról, hogy a Hitech Formula–3-as, valamint Formula–2-es csapatát irányító Oliver Oakes érkezik a helyére, és az enstone-i istálló csütörtök délelőtt meg is erősítette a híreszteléseket: brit szakember fogja elfoglalni a csapatfőnöki pozíciót a nyári szünetet követően, és közvetlenül Luca de Meónak fog jelenteni.

„Rendkívül hálás vagyok Luca de Meónak és Flavio Briatorénak a lehetőségért, hogy versenyképesebbé tehetem az Alpine F1-es alakulatát. A csapat tehetséges emberekkel és kiváló erőforrásokkal rendelkezik, és magabiztos vagyok azt illetően, hogy sokat elérhetünk együtt az idény hátralevő részében, illetve hosszú távon is. Alig várom, hogy a nyári szünetet követően munkához lássak" – jelentette ki a 36 éves Oakes, aki a Formula–1 történetének második legfiatalabb csapatfőnöke lesz.

„Örömmel tölt el, hogy a csapatban üdvözülhetem Olit, aki az egyik legfiatalabb csapatfőnök lesz, akit az F1 valaha látott. A jövőbeli sikerek érdekében építjük ezt a csapatot, és ezt Oli vezető beosztásba való kinevezése is kiemeli. Alig várjuk, hogy kamatoztathassuk a lelkesedését, az energiáját és a versenyzés iránti szenvedélyét, és hogy ezt a szemléletmódot az egész csapatba átültethessük" – jelentette ki De Meo.