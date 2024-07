Ocon lesz Bearman csapattársa a Haasnál – hivatalos

A Haas egy héttel ezelőtt, a Magyar Nagydíj sajtónapján jelentette be, hogy nem hosszabbítja meg Kevin Magnussen év végén lejáró szerződését, amivel biztossá vált, hogy az amerikai csapat teljesen új pilótafelállással kezdi meg a soron következő 2025-ös idényt, hiszen korábban már megerősítette, hogy Oliver Bearman váltja a Sauberhez igazoló Nico Hülkenberget.

Esteban Ocon nevét már a dán versenyző távozása előtt szóba hozták az amerikai csapattal, és most a Belga Nagydíj csütörtöki napján hivatalossá is vált a francia érkezése. A jelenleg az Alpine színeiben versenyző pilóta többéves szerződést írt alá a konstruktőri tabellán a hetedik helyet elfoglaló Haasszal, ami azt jelenti, hogy a nagy szabályváltoztatásokat hozó 2026-os évnek is az amerikaiakkal vág neki.

„Örömmel tölt el, hogy új fejezetet nyithatok a Formula–1-es pályafutásomban, és csatlakozhatok a Haashoz a 2025-ös idény kezdetén. Nagyon ambiciózus csapathoz érkezem, amelyiknek a szellemisége, a munkamorálja és a tagadhatatlanul felfelé ívelő pályája nagyon lenyűgözött. Szeretnék köszönetet mondani Gene Haasnak és Komacu Ajaónak a belém vetett bizalmukért, a támogatásukért, valamint az elmúlt hónapokban lefolytatott őszinte és gyümölcsöző megbeszéléseinkért. Személyes szinten nagyon örülök, hogy újra Ajaóval dolgozhatok, hiszen részese volt a bemutatkozásomnak, amikor Lotus-juniorként először ültem Formula–1-es autó volánja mögé több mint tíz évvel ezelőtt. A Haasnak izgalmas tervei, illetőleg világos céljai vannak a jövőre nézve, és nagyon várom már, hogy együtt dolgozhassak mindenkivel Kannapolisban, Banburyben és Maranellóban, illetve hogy részese legyek ennek a nagyszerű projektnek" – olvasható Ocon közleményében.

„Örömmel tölt el, hogy megszereztük Estebant a Haas számára. Természetesen régóta tisztában voltam vele, mekkora tehetség. A közös történetünk egészen Esteban első F1-es autóban teljesített köréig nyúlik vissza, én voltam aznap a versenymérnöke a Lotusnál. Már akkoriban is bizonyította a tehetségét azt követően, hogy erős teljesítményt nyújtott a juniorkategóriákban: épp akkor nyerte meg a 2024-es Európai Formula–3-as bajnokságot. Esteban azóta tapasztalt F1-es tehetség lett, és természetesen futamgyőztes. A tapasztalat, amelyet magával hoz, nem is kizárólag a tehetsége, hanem egy gyári csapattal való munkája révén előnyt fog jelenteni a számunkra a szervezetünk növekedése szempontjából. Fontos volt egy tapasztalt versenyzőt Oliver Bearman mellé ültetni, ráadásul Esteban is csak huszonhét éves, még mindig fiatal, és bizonyítani szeretne. Úgy gondolom, egy éhes, dinamikus versenyzőpárosunk lesz, és várom, hogy 2025-ben a Haasnál köszönhessem Estebant" – nyilatkozta a csapatfőnök.

Ocon Haashoz szerződésével újabb hely kelt el a 2025-ös rajtrácson, így papíron már csak öt hely kiadó: a Mercedes, az Alpine, a Sauber, az RB, valamint a Williams nem jelentette még be a „második" versenyzőjét.

Rajtszám Név (nemzetiség) Csapat Motor 1 Max VERSTAPPEN (holland) Red Bull Honda RBPT 11 Sergio PÉREZ (mexikói) Red Bull Honda RBPT ?? Mercedes Mercedes 63 George RUSSELL (brit) Mercedes Mercedes 44 Lewis HAMILTON (brit) Ferrari Ferrari 16 Charles LECLERC (monacói) Ferrari Ferrari 14 Fernando ALONSO (spanyol) Aston Martin Mercedes 18 Lance STROLL (kanadai) Aston Martin Mercedes 23 Alexander ALBON (thaiföldi) Williams Mercedes ?? Williams Mercedes 10 Pierre GASLY (francia) Alpine Renault ?? Alpine Renault 22 CUNODA Juki (japán) Visa Cash App RB Honda RBPT ?? Visa Cash App RB Honda RBPT 87 Oliver BEARMAN (brit) Haas Ferrari 31 Esteban OCON (francia) Haas Ferrari 81 Oscar PIASTRI (ausztrál) McLaren Renault 4 Lando NORRIS (brit) McLaren Renault 27 Nico HÜLKENBERG (német) Stake F1 Team Kick Sauber Ferrari ?? Stake F1 Team Kick Sauber Ferrari A 2025-öS RAJTLISTA