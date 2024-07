Kling Sándor ismét F1-es mérnökként várja a Magyar Nagydíjat

– Hogy jött a lehetőség, hogy idén a Williamsnél dolgozzon?

– Több kollégám is volt korábban az F1-ben, Dave Wornert (megbízott technikai igazgató – a szerk.) pedig már régóta ismerem. Kapcsolatban maradtunk akkor is, amikor Magyarországon dolgoztam, időről időre beszélgettünk. Amikor úgy döntöttem, szeretnék visszatérni az F1-be, említette, hogy a Williamsnél akad lehetőség, így csatlakoztam a csapathoz. Ez az istálló hagyományosan jó eredményeket ér el, a történelme pedig lenyűgöző, tehát magától értetődött, hogy én is szerettem volna megtapasztalni, milyen itt dolgozni. Ráadásul ez új kihívás nekem, és jó lehetőség, hogy tovább fejlődjek.

– Ismét a családdal költözött ki Angliába?

– Igen. Eleinte egyedül voltam Abingdonban, aztán nagyjából egy hónappal később követett a családom is. Mindig nagy kihívást jelent az országváltás, de ez nekünk már a harmadik ilyen alkalom volt, tudtuk, mire számítsunk. Korábban, amikor a Red Bullnál dolgoztam, Milton Keynesben éltünk, aztán 2018-ban költöztünk haza Magyarországra. Hat év után tértem vissza tehát az Egyesült Királyságba, ami azt is jelenti, hogy az angolom megkopott kissé, egyébként viszont minden rendben megy.

– Milyen pozíciót tölt be a Williamsnél és pontosan mit takar a munkaköre?

– Szenior szerkezeti mérnök vagyok. Azért felelünk, hogy az autó részei szerkezeti szempontból hibátlanok és a lehető leghatékonyabbak legyenek. Ebbe beletartozik, hogy meg kell állapítani az adott rész erősségét és merevségét, ellenőrizni, hogy szabályos-e. Ezenkívül szorosan együtt kell működni az aerodinamikai részleggel, hogy az alkatrész a vártnak megfelelően viselkedik-e, illetve törekedni kell rá, hogy a lehető legkönnyebb legyen. Egy rész legyártásának teljes folyamatába be vagyunk vonva a koncepció megszületésétől mindaddig, amíg az autón teszteljük. Az első fázisban a koncepciótervezőkkel és az aerodinamikai szakemberekkel zajlik az egyeztetés, ilyenkor elvégzünk néhány előzetes számítást, hogy megvizsgáljuk, legyártható-e az alkatrész, illetve javít-e a teljesítményen. Amikor elkészült, a tesztelési szakaszban is részt veszünk.

– Csak a gyárban dolgozik, vagy a nagydíjhelyszíneken is van teendője?

– Egyelőre csak a gyárban, de remélem, hogy egyszer a versenyeken is dolgozhatok.

– Mennyit tud hasznosítani a korábbi F1-es tapasztalataiból?

– Nagy hasznomra válik, hogy már dolgoztam egy másik csapatnál, és nagyszerű a megszerzett tapasztalatot a Williamsnél kamatoztatni. Egy F1-es autó tervezése során minden csapat ugyanazon szabályrendszer alapján tevékenykedik, többé-kevésbé hasonló anyagokkal és módszerekkel, szóval átültethető a tudás. Ezzel együtt, mint minden iparágban, a különböző csapatok az F1-ben is kicsit más-más megközelítéssel igyekeznek jobb megoldásokat találni. A szabályváltozások miatt is változtak kissé a dolgok ahhoz képest, amikor legutóbb az F1-ben dolgoztam, de szerencsére az én munkakörömben nem olyan sokat.

– Milyen távolabbi céljai vannak az F1-ben?

– Magyarországon cégvezetőként dolgoztam, amit nagyon élveztem. Nagyszerű lenne, ha megoszthatnám ezt a tudást, miközben a mérnöki munkával is kapcsolatban maradok. Az F1-es munkaközeg elég szokatlan – az itteni kultúra teljesen más azokhoz az iparágakhoz képest, amelyekben eddig dolgoztam, szóval igazán érdekes itt tevékenykedni.

Az első, aki közvetlenül a magyar oktatásból került az F1-be Kling Sándor abból a szempontból úttörő, hogy neki sikerült először közvetlenül a magyar oktatásból Formula–1-es csapathoz kerülnie. Gépészmérnöki diplomáját a BME-n vette kézbe 2010-ben, később doktori címet és PhD-fokozatot szerzett, tanulmányai során pedig aktív részese volt az egyetem Formula Student-csapatának. Ez tulajdonképpen a mérnökhallgatók nemzetközi versenye, amelyben a diákok saját prototípusokat építenek, ezek hatékonysága alapján hirdet győztest a zsűri. Amely tagjai között F1-es mérnökök is vannak, Kling a Red Bull egyik szakemberével került így kapcsolatba, aki egy üresedés után szólt neki, hogy várják munkainterjúra. A sikeres felvételi után 2015-től anyagszerkezeti elemzőmérnökként dolgozott három évig a Milton Keynes-i csapatnál, majd hazatért, hogy megszerzett tudását saját, illetve családi vállalkozásában kamatoztassa. A téli időszakokban még ezután is bedolgozott a Red Bullnak határozott idejű szerződéssel, teljes állásban viszont csak idén szeretett volna visszatérni az F1-be. Márciusban kezdett komolyabban érdeklődni a williamses lehetőség iránt, és áprilisban már alá is írta a szerződését. A családi vállalkozástól sem szakadt el teljesen, ha szükség van rá, esténként a távolból segíti az otthoniak munkáját.