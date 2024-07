Kizárták Russellt a versenyből – Hamiltoné a spái futamgyőzelem

A Belga Nagydíjon a fantasztikus stratégiájának köszönhetően óriási győzelmet arató George Russell még ki sem élvezhette igazán a siker pillanatait, amikor végigsöpört a paddockon a hír, hogy elveszítheti első helyét, és kizárás várhat rá. A 63-as rajtszámú Mercedes versenyt követő rutinellenőrzés során először 798 kilogrammot nyomott, ami az érvényben lévő technikai szabályok szerint pontosan az elvárt minimumsúly. Az autóból ezt követően a vizsgálat céljából leszívták a maradék, 2.8 kg üzemanyagot, aminek eredményeként már csak 796.5 kg-t mutatott a mérleg kijelzője, vagyis az „ezüstnyíl" tömege másfél kilóval az előírt minimumérték alá került, ami alapvetően automatikus kizárást von maga után.

A Mercedes képviselőinek 18 óra 10 perckor volt jelenésük a sportfelügyelőknél, a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) 19 óra magasságában erősítette meg hivatalosan is a hírt, hogy Russellt utólag kizárta a spái versenyből azt követően, hogy a német csapat a meghallgatáson megerősítette, pontosak voltak a mérések, elismerte, hogy nincsenek enyhítő körülmények, és teljes mértékben magára vállalta a felelősséget.

Fotó: FIA

„El kell fogadnunk a kizárást. Világos, hogy hibát követtünk el, és most biztosítanunk kell, hogy tanulunk az esetből. Ki fogjuk elemezni a történteket, hogy megértsük, hol ment félre. Frusztráló elveszíteni a kettős sikert, és csak bocsánatot tudunk kérni George-tól, aki nagyon erős versenyt teljesített. Lewist természetesen előrelépett az első helyre, ő volt a leggyorsabb azok közül, akik kétkiállásos stratégiát követtek, és megérdemli a győzelmet. A diszkvalifikáció ellenére sok pozitívumot vihetünk magunkkal a mostani hétvégéről. A mi autónk jelentette az etalont két különböző taktikán is. Alig néhány hónappal ezelőtt ez elképzelhetetlennek tűnt. Most úgy mehetünk el a nyári szünetre, hogy a legutóbbi négy futamból három alkalommal mi győzedelmeskedtünk. A leállást követően újult erővel fogunk visszatérni, azzal a céllal, hogy folytassuk a felfelé ívelő pályánkat" – olvasható a csapatfőnök, Toto Wolff közleményében.

A számára lesújtó hírre Russell is reagált a közösségimédia-felületein, szívfacsarónak nevezve a kizárását, miközben jelezte, ennek ellenére is büszke, hogy elsőként szelte át a célvonalat Spa-Francorchamps-ban.

A futamgyőzelmet a Russell mögött 516 ezredmásodperces lemaradással befutó csapattársa, Lewis Hamilton örökölte meg – aki így pályafutása 105. diadalát könyvelheti el –, a második hely Oscar Piastrié lett, Charles Leclerc pedig „fellépett" a dobogó alsó fokára a Ferrarival. A bajnoki éllovas Max Verstappen a negyedik, Lando Norris az ötödik, Carlos Sainz Jr. a hatodik, Sergio Pérez a hetedik, Fernando Alonso a nyolcadik, Esteban Ocon a kilencedik, míg Daniel Ricciardo a tizedik, vagyis az utolsó pontszerző pozícióba lépett előre.

Russell a diszkvalifikálása után a nyolcadik helyre szorult vissza az egyéni vb-összetettben, míg Hamilton tizenkét pontra megközelítette az ötödik Sainzot.

1. Lewis Hamilton brit Mercedes 2. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1.173 mp h. 3. Charles Leclerc monacói Ferrari 8.549 mp h. 4. Max Verstappen holland Red Bull-Honda RBPT 9.226 mp h. 5. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 9.850 mp h. 6. Carlos Sainz Jr. spanyol Ferrari 19.795 mp h. 7. Sergio Pérez mexikói Red Bull-Honda RBPT 43.195 mp h. 8. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 49.963 mp h. 9. Esteban Ocon francia Alpine-Renault 52.552 mp h. 10. Daniel Ricciardo ausztrál RB-Honda RBPT 54.926 mp h. 11. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 1:03.011 p h. 12. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:03.651 p h. 13. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 1:04.365 p h. 14. Kevin Magnussen dán Haas-Ferrari 1:06.631 p h. 15. Valtteri Bottas finn Sauber-Ferrari 1:10.638 p h. 16. Cunoda Juki japán RB-Honda RBPT 1:16.737 p h. 17. Logan Sargeant amerikai Williams-Mercedes 1:26.057 p h. 18. Nico Hülkenberg német Haas-Ferrari 1:28.833 p h. KIESETT MEGTETT KÖR Csou Kuan-jü kínai Sauber-Ferrari 5 Az elsőként célba érő George Russellt utólag kizárták a minimumsúlyhatár megsértése miatt. a belga nagydíj végeredménye

PILÓTA GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS LGYK PONT 1. Max Verstappen 7 8 14 2 277 2. Lando Norris 1 7 12 1 199 3. Charles Leclerc 1 5 12 - 177 4. Oscar Piastri 1 4 13 - 167 5. Carlos Sainz Jr. 1 5 12 1 162 6. Lewis Hamilton 2 3 13 2 150 7. Sergio Pérez - 3 11 3 131 8. George Russell 1 2 12 2 116 9. Fernando Alonso - - 8 1 49 10. Lance Stroll - - 5 - 24 11. Nico Hülkenberg - - 6 - 22 12. Cunoda Juki - - 7 - 22 13. Daniel Ricciardo - - 4 - 12 14. Oliver Bearman - - 1 - 6 15. Pierre Gasly - - 4 - 6 16. Kevin Magnussen - - 2 - 5 17. Alexander Albon - - 2 - 4 18. Esteban Ocon - - 3 - 3 a világbajnokság állása