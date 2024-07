„Furcsa lenne, ha a Red Bull Lawsont választaná" – Cunoda felkészültnek érzi magát a Verstappen elleni csatára is

Noha a Red Bull több mint egy hónappal ezelőtt bejelentette, hogy további két évvel meghosszabbítja Sergio Pérez szerződését, már most arról folynak a találgatások, hogy a mexikói versenyző akár az idén elvesztheti ülését. A „vörös bikák" várhatóan a nyári szünetben hoznak döntést az elmúlt öt nagydíjon mindössze 15 pontot gyűjtő pilóta sorsáról, a hírek szerint ugyanis olyan teljesítményhez kötött feltételek szerepelnek az új kontraktusában, amelyeknek nem fog tudni eleget tenni a határidőt jelentő leállás előtt.

A két RB-pilóta, Cunoda Juki és Daniel Ricciardo neve természetesen szerepel a listán, de egyes értesülések szerint az sincs kizárva, hogy Liam Lawson kap lehetőséget. A Magyar Nagydíj sajtónapján nem meglepő módon az egyik forró témát jelentette a Red Bull pilótakérdése, amelynek kapcsán a faenzaiaknál jobban teljesítő japán is elmondta a véleményét. Az első tizenkét versenyhétvégén összesen húsz pontot gyűjtő, ezzel az egyéni vb-összetett 12. helyét elfoglaló Cunoda úgy gondolja, furcsa lenne, ha a tavaly a csapattal öt nagydíjon elinduló új-zélandi foglalhatná el a „vörös bikák" esetlegesen felszabaduló ülését.

„Ha Liamet választanák, furcsa lenne. Nagyon jó munkát végzett a szimulátorban, de úgy gondolom, én ennél többet tettem. Meglátjuk, hogyan alakul, tudják, hogyan kell menedzselni a versenyzőket – jelentette ki, majd arra is egyértelmű választ adott, szerinte megérdemelné-e a Red Bull ülését, illetve felkészültnek érzi-e magát a feladatra. – Igen, természetesen. Máskülönben nem jelentették volna be az idény ilyen korai szakaszában az RB-nél sem. Készen állok rá, hogy az élcsapatokkal, jobb helyezésekért harcoljak, és akár Maxszal is. Végül ők hozzák meg a döntést, és nincs igazán beleszólásom, szóval egyszerűen arra összpontosítok, mit csinálok a következő két futamon. A Haas egyre közelebb van, szóval fókuszáltnak kell maradnunk a csapattal."

„Checót néhány versennyel ezelőtt jelentették be. Talán jól fog teljesíteni, és ha egy versenyző jól teljesít, akkor nincs semmi okuk lecserélni. Végső soron bármi, amit tesznek, jó Checónak, mivel nem akarnak nyomást helyezni rá. Ez jogos, és tőlem is azt várják, hogy arra összpontosítsak, amit most csinálok."

Az RB-versenyzők közül a jelenlegi állás szerint kétségkívül Cunodának van nagyobb esélye az előrelépésre, és a német Auto Motor und Sport értesülései szerint a japán legkésőbb 2025-ben meg is kapja a lehetőséget a „vörös bikáktól", miközben elképzelhető, hogy Ricciardónak a faenzaiaktól is távoznia kell. Források szerint ugyanis az idény felénél a konstruktőri tabella hatodik helyén álló csapat Lawsont, valamint Isack Hadjart ülteti a következő idényben autójába. Ebben az esetben a Red Bull megpróbálna más alakulatnál lehetőséget találni a hullámzó teljesítményt nyújtó ausztrálnak, aki iránt egyes hírek szerint a Williams érdeklődik.