„A McLaren külön ligában van" – a wokingiak hazai pályán térnek vissza a dobogó felső fokára?

A McLaren a várakozásoknak megfelelően erős formában kezdett Silverstone-ban, amit jól jelez, hogy a hazai pályán versenyző Lando Norris végzett az élen a Formula–1-es Brit Nagydíj mindkét pénteki szabadedzésén. Az egyéni vb-összetettben 81 pontos lemaradással a második helyet elfoglaló pilóta az első gyakorláson 309, míg a másodikon 684 ezreddel előzte meg a vb-éllovas Max Verstappent, aki negyedik és hetedik hellyel hangolt a második, várhatóan esős és borús időt hozó napra.

Hiába azonban a meggyőző teljesítmény, Norris igyekezett lehűteni a kedélyeket, és jelezte, meglátása szerint a Mercedes ugyanolyan gyors, mint ők, így nem olvasna túl sokat a pénteken látott eredményekbe. „Igaz, jól indult a hétvége, nem a mostani volt a leggördülékenyebb kezdés, hiszen az első gyakorláson nem igazán éreztem kényelmesen magam az autóban. A két tréning között ugyanakkor végrehajtottunk néhány változtatást, és sokkal jobb működési tartományba került a kocsi, ami eléggé fontos ezen a helyszínen. Nem könnyű, de elégedett vagyok, és úgy gondolom, sikerült előrelépnünk. Azt hiszem, eléggé szoros, és közel azonos szinten állunk a Mercedesszel. Úgy tűnik, ugyanolyan gyors, mint mi, egyszerűen még nem tekerte fel a motort, és nem ment annyit a végén. Szóval jó helyzetben vagyunk, de még találnunk kell némi időt.”

Az időjárás-előrejelzések szerint szombaton akár az időmérőn is megérkezhet az eső, Norris azonban jobban örülne, ha száraz lenne a folytatás. „Szeretem a száraz és a vizes körülményeket is, de jobban örülök neki, ha egyik vagy másik érvényesül. A hazai versenyhétvégéden ugyanakkor talán inkább száraz időt akarsz, hiszen a jelek szerint jó helyzetben vagyunk, és nem szeretnél nagyon elkanyarodni ettől. De ez Silverstone, Anglia, így mindenre fel vagyok készülve. Azt preferálnám, ha száraz maradna az idő.”

Oscar Piastri az első tréningen a harmadik, míg a másodikon közvetlenül az élen záró csapattársa mögött végzett, s lemaradás két-három tizedmásodperc körül mozgott. „Határozottan jól kezdtünk. Érdekes volt látni, ki milyen programot fut. Ha a folytatásban is sikerül megtartanunk ezt a különbséget, az jó lenne, de nem vagyok biztos benne, hogy sikerülhet. Úgy gondolom, remek edzésünk és napunk volt, az autó is elég jónak érződött, egyszerűen finomítani kell néhány dolgon az én oldalamon. De mindent összevetve erős pénteket zártunk.”

A wokingi alakulat csapatfőnöke, Andrea Stella is igyekezett lehűteni a kedélyeket. „Úgy vélem, nem kellene messzemenő következtetéseket levonni a mai két edzés, és különösen a második végeredményéből, hiszen akkor Max és még néhány versenyző korábban teljesített kört lágy gumin és alacsony üzemanyagszint mellett. Mi megszokottabb időbeosztás szerint mentünk ki, szóval valamivel később értük el az időnket. Határozottan vannak biztató jelek az egykörös és a hosszabb etapon mutatott tempó szempontjából egyaránt az első és a második gyakorlásról is.”

„A versenyzőink ugyanakkor nem voltak teljesen elégedettek, vannak bizonyos problémáink, például a hármas kanyar előtti fékezés, és tempós kanyarok, amiből sok van Silverstone-ban, kihívást jelentenek, azt mondták nem érezték magukat kifejezetten kényelmesen a kocsiban, de vannak lehetőségek a javításra. A csomagunk összességében versenyképes. Igaz, a köridőket látva bizonyos szempontból kissé meglepődtem.”

Verstappen a második edzés korai szakaszában vezette az időlistát, majd a versenyzőtársaihoz viszonyítva váratlanul korán teljesített gyors kört a lágy keveréken. A hetedik helyét jelentő idejét így valamivel rosszabb pályaviszonyok mellett érte el, és arra lehet számítani, hogy a folytatásban sokkal közelebb kerül a McLarenhez, főleg figyelembe véve márkatársa, Sergio Pérez harmadik pozícióját, és lemaradását az élen végzőhöz képest.

„A lágy keveréken nem igazán ment jól a második gyakorláson, a közepesen valamivel jobb volt a helyzet, szóval még vár ránk munka. Néhány változtatást végrehajtottunk a két edzés között, most ki kell elemeznünk, mit kell tennünk annak érdekében, hogy előrelépjünk szombatra. Több dolgot is kipróbáltunk, szóval meg kell vizsgálnunk az adatokat, és az megadhatja, milyen irányba induljunk el. Szombatra némi esőt is jósolnak, így ezt is számításba kell vennünk.”

Pérez az első szabadedzést a bokszfalról volt kénytelen követni, hiszen autóját Isack Hadjar vezethette a nyitányon. „Jó gyakorlás volt figyelembe véve, hogy az elsőn nem ülhettem autóba. A kocsi jónak érződik, de úgy vélem, még meg kell találnunk a megfelelő egyensúlyt, különösen a lassabb és a közepesen gyors kanyarokban, a gyorsakban jó érzés vezetni az autót. Ha kihagysz egy szabadedzést, azonnal sokkal mozgalmasabbnak érződik a délutáni, azonnal a teljesítményre és a magas üzemanyagszintre térsz rá, és visszajelzést kell adnod a mérnököknek, de Isack nagyszerű munkát végzett ezen a téren délelőtt. Úgy érzem, remek lehetőségeink vannak ezen a hétvégén, a körülmények változatosak lesznek, és jó döntéseket kell hoznunk.”

A tanácsadó, Helmut Marko szerint több területen is hátrányban vannak a McLarenhez képest Nagy-Britanniában. „Túl sok időt veszíteni a lassabb tempójú kanyarokban, az első szektorban majdnem három tizedet bukunk el. A gumikat és az üzemanyagszintet figyelembe véve a második edzésen még rosszabbak is voltunk, mint az elsőn. A hosszú etapokon sem voltunk túl magabiztosak. Jók voltunk, de nem vagyunk egy szinten Norrisszal, szóval ezen a területen is korrigálnunk kell bizonyos dolgokat. Ki fog derülni, hogy sikerül-e megtalálnunk a megfelelő egyensúlyt, megőrizzük-e teljesítményünket a gyors kanyarokban anélkül, hogy olyan sokat veszítenénk a lassúakban.”

A Ferrari a teljes napot az adatgyűjtésre, valamint a legutóbbi fejlesztéseinek minél hatékonyabb feltérképezésére szánta, aminek érdekében egyik pilótája az imolai, míg a másikuk a spanyolországi autóspecifikációt használta. A csapat rendelkezésére most így rengeteg adat áll, már csak az a kérdés, sikerül-e orvosolnia az új fejlesztések kapcsán előjövő problémákat, és optimalizálnia a csomagot. Charles Leclerc bízik benne, hogy minél hamarabb megtalálják a megoldásokat, de a hétvégi esélyeiket illetően nem nyilatkozott túl reményteljesen.

„Nem volt könnyű nap, de sokat tanultunk. Most minden arról fog szólni, hogy mindkét autónak kielemezzük az adatait, és a lehető legjobb döntést hozzuk meg a folytatást illetően. Nyilvánvalóan rengeteg adatot kell átnéznünk, és mindenki azon van, hogy a megfelelő döntést hozzuk meg szombatra. Mindenesetre produktív napot tudhatunk magunk mögött, sajnos a tempót nézve nem túl gyorsat, de hasznos volt. Most mindent átvizsgálunk, szóval egyelőre nem igazán tudom megmondani, milyen irányba fogunk elindulni, de rajta vagyunk, és magabiztos vagyok azt illetően, hogy a lehető legjobb döntést fogjuk meghozni. Személyes véleményem szerint nem vagyunk harcban. Sajnos úgy érzem, a Red Bull és a McLaren sokkal előrébb jár, de meglátjuk, miként alakul. Bízom benne, hogy nincs igazam.”

Sainz a csapattársához hasonlóan úgy érzi, a McLaren elérhetetlen jelenleg a számukra. „Mindketten teszteltünk dolgokat annak érdekében, hogy megpróbáljunk javítani az autón. Bizonyos dolgok tesztelése jó irányt jelent, másoké nem, de még csak péntek van, szóval hadd teszteljük, amit akarunk, aztán meglátjuk, mi lesz. Határozottan úgy fest, hogy a McLaren egy lépéssel előrébb jár, mint ahogyan az elmúlt néhány versenyhétvégén is tette. A McLaren egyértelműen előttünk járt egy-két lépéssel, és ez nincs másként most sem. Mindent elkövetünk, hogy megértsük a csomagot, és azt, hogyan tudnánk gyorsabbá tenni. A McLaren viszont külön ligában van.”

A Mercedes múlt hétvégén aratott győzelmét követően jó hangulatban, és elszántan érkezett meg versenyzői hazai nagydíjára, az első edzésen George Russell az ötödik, Lewis Hamilton a hetedik, míg a másodikon a kétszeres futamgyőztes a tizedik, a hétszeres világbajnok a hatodik helyen zárt. Noha a mindkét tréningen leggyorsabb Norris úgy érezte, az „ezüstnyilak" ugyanolyan gyorsak, mint ők, Hamilton nem osztozott a honfitársa véleményén.

„Rendben volt, összességében jónak érződött, egyszerűen nem vagyunk olyan gyorsak, mint az elöl lévők, mint a McLarenek. Van néhány frissítésünk, de ezek nem kifejezetten fejlesztések. Valahányszor felkerül valami az autónkra, jó irányba megyünk, de a többiek is ugyanakkor hoznak újításokat. Hat és fél tizedmásodperc volt a lemaradásunk, nem tudom, hogy ez valóban hat tized-e, de az biztos, hogy lesz munkánk.”

A Spielbergben diadalmaskodó Russell valamivel bizakodóbban tekint előre, mint a csapattársa. „A délelőtti edzés igazán jól sikerült, nagyszerűnek éreztem az autót. Délután jobban küszködtünk, és most meg kell értenünk, ez miért történt így. Valamivel szelesebb volt az idő, és szerintem a gumikat sem használtuk megfelelően. Úgy gondolom, hozzávetőlegesen annyira vagyunk versenyképesek, mint amennyire az elmúlt futamokon voltunk. Mint ahogyan mondtam, az első tréningen nagyon erősek voltunk, és rá kell jönnünk, miért vesztettünk a tempónkból a másodikon. Biztos vagyok benne, hogy ez még az időjárási körülmények is változni fognak. Most éppen esik, remélem, a szurkolók nem áznak el túlságosan. Egyszerűen nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek, és izgatottan várom a versenyt.”

A 75. Brit Nagydíj programja szombaton 12 óra 30 perckor folytatódik a harmadik és egyben utolsó szabadedzéssel.

75. BRIT NAGYDÍJ Július 5., PÉNTEK 1. szabadedzés 1. Norris 1:27.420 2. szabadedzés 1. Norris 1:26.549 Július 6., SZOMBAT 3. szabadedzés 12.30–13.30 Időmérő 16.00–17.00 Július 7., VASÁRNAP A verseny (52 kör, 306.198 km) rajtja: 16.00 KÖVETKEZŐ VERSENYEK Magyar Nagydíj, Mogyoród Július 21., 15.00 Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps Július 28., 15.00 Holland Nagydíj, Zandvoort Augusztus 25., 15.00