Olvasóink szerint Zachariassen után Mariano Gómez volt a Fradi legjobbja a Plzen ellen

Listánkban csak azok a futballisták szerepelnek, akik legalább 30 percet játszottak.

OLVASÓI ÉRTÉKELÉSEK (ÁTLAG)

Kristoffer Zachariassen: 8.55

Mariano Gómez: 7.48

Nagy Ádám: 7.27

Radnóti Dániel: 7.14

Veljko Birmancsevics: 7.04

Toon Raemaekers: 7.01

Cadu: 6.83

Osváth Attila: 6.59

Bamidele Yusuf: 6.45

Daniel Arzani: 6.28

Corbu Máriusz: 6.23

Lisztes Krisztián: 6.14

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ

FERENCVÁROSI TC–VIKTORIA PLZEN (cseh) 2–1 (0–0)

Budapest, Groupama Aréna, 16 686 néző. Vezette: Damian Sylwestrzak (Pawel Sokolnicki, Adam Karasewicz) – lengyelek

FTC: Radnóti – Osváth, Raemaekers, M. Gómez, Cadu – Corbu (Levi, 90+1.), Nagy Á. – Yusuf (Maiga, 84.), Zachariassen (Madarász Á., 90+1.), Birmancsevics (O'Dowda, 84.) – Lisztes (Arzani, 64.). Vezetőedző: Borbély Balázs

PLZEN: Tapaj – Gabriel, Dweh, Prebsl, Doszki – Hrosovsky (Cerv, 64.), Pirgics – Memic (Visinsky, 78.), Panos (Ladra, 64.), Sojka (Lawal, 78.) – Kabongo (Faal, 64.). Vezetőedző: Radoslav Kovác

Gólszerző: Zachariassen (49., 81. – a másodikat 11-esből), ill. Visinsky (90.)