Olvasóink szerint Zachariassen után Mariano Gómez volt a Fradi legjobbja a Plzen ellen
Listánkban csak azok a futballisták szerepelnek, akik legalább 30 percet játszottak.
OLVASÓI ÉRTÉKELÉSEK (ÁTLAG)
Kristoffer Zachariassen: 8.55
Mariano Gómez: 7.48
Nagy Ádám: 7.27
Radnóti Dániel: 7.14
Veljko Birmancsevics: 7.04
Toon Raemaekers: 7.01
Cadu: 6.83
Osváth Attila: 6.59
Bamidele Yusuf: 6.45
Daniel Arzani: 6.28
Corbu Máriusz: 6.23
Lisztes Krisztián: 6.14
EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ
FERENCVÁROSI TC–VIKTORIA PLZEN (cseh) 2–1 (0–0)
Budapest, Groupama Aréna, 16 686 néző. Vezette: Damian Sylwestrzak (Pawel Sokolnicki, Adam Karasewicz) – lengyelek
FTC: Radnóti – Osváth, Raemaekers, M. Gómez, Cadu – Corbu (Levi, 90+1.), Nagy Á. – Yusuf (Maiga, 84.), Zachariassen (Madarász Á., 90+1.), Birmancsevics (O'Dowda, 84.) – Lisztes (Arzani, 64.). Vezetőedző: Borbély Balázs
PLZEN: Tapaj – Gabriel, Dweh, Prebsl, Doszki – Hrosovsky (Cerv, 64.), Pirgics – Memic (Visinsky, 78.), Panos (Ladra, 64.), Sojka (Lawal, 78.) – Kabongo (Faal, 64.). Vezetőedző: Radoslav Kovác
Gólszerző: Zachariassen (49., 81. – a másodikat 11-esből), ill. Visinsky (90.)