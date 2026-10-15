Borbély Balázs: Saját butaságainkból csináltunk drámát!

Borbély Balázs bátran belenyúlt a csapatába, és akadt, aki meghálálta a bizalmat: a kezdőbe állított Veljko Birmancsevics készítette elő Kristoffer Zachariassen vezető gólját, majd a büntetőt is a szerb szélső harcolta ki. A gól nélküli első félidőben mindkét kapu előtt adódtak veszélyes helyzetek, a fordulást követően azonban a Ferencváros talált rést a vendégek védelmén. A nyugodt befejezés mégis elmaradt: ahogyan a Debrecen elleni bajnoki döntetlen (1–1) alkalmával, az utolsó percekben ezúttal is az ellenfél előrehúzódó kapusára kellett figyelni.

A Ferencváros vezetőedzőjét azonban más bosszantotta.

„Nem attól voltam ideges, hogy előrejött a kapusuk – mondta a mérkőzést követő sajtótájékoztatón Borbély Balázs. – Kétgólos előnyben egyértelművé kellett volna tennünk a mérkőzést, ehelyett saját butaságainkból csináltunk drámát. Ez számomra elfogadhatatlan, ilyen szinten nem fér bele. Az első félidőben azt éreztem, határozottabbnak kell lennünk, ezt kértem a játékosoktól is. A fordulás után jobban kezdtünk, kellően agresszíven futballoztunk, volt egy jó húszperces időszakunk, és a gól is megérkezett. Az ellenfél igazán nagy helyzetet nem tudott kialakítani egészen a hajrában elkövetett butaságunkig.”

Kíváncsiak voltunk arra is, mekkora kockázatnak érezte Radnóti Dániel szerepeltetését, és mennyiben változtatott ezen a húszéves kapus teljesítménye.

„Annyiban mindenképpen kockázatot vállaltunk, hogy ezen a szinten, sőt még az NB I-ben sem láttuk védeni. Az adottságaival tisztában vagyunk, de azt nem tudhattuk, éles helyzetben mire lesz képes. Jó formában volt, és nem izgulós típus, ezért nem tartottam attól, hogy ne tudná megoldani a feladatot. Az elején talán érződött rajta némi lámpaláz, de jól lehozta a mérkőzést.”

A nemzetközi szereplés és a bajnoki teljesítmény közötti különbség is szóba került. Vajon mit tud előhívni a csapatából Európában, amit az NB I-ben egyelőre kevésbé, és a Plzen elleni találkozó közelebb vitte-e a megfejtéshez?

„Nehéz ezeket összehasonlítani. Talán figyelmesebbek, talán agresszívebbek voltunk. Csakhogy ismét elkövettünk egy ki nem kényszerített hibát. Beszélek az érintett játékossal, megmutatom neki a történteket. Ha nem változtat, legközelebb nem lesz ott a kezdőcsapatban.”

A Plzen az első félidőben többször is veszélyesen indult meg, a szünet után mégis a cseh együttesnek kellett futnia az eredmény után. Radoslav Kovác, a vendégek vezetőedzője érthetően csalódottan értékelt a lefújást követően.

„Rendkívül mérges vagyok, apróságok döntöttek ezen a mérkőzésen. Sajnos sok kontralehetőségünket nem tudtuk megfelelően végigvinni, ezt nagyon sajnálom. Tanulnunk kell a történtekből. Voltak kifejezetten jó időszakaink, de úgy gondolom, ahogyan a cseh bajnokságban, ezúttal is az első gól volt a döntő. Ezt pedig mi magunk kínáltuk fel az ellenfélnek egy felesleges labdavesztéssel. Az ilyen hibákért nagy árat fizetünk, ez most legalább egy pontunkba került. Nem tudok elmenni amellett, mennyire ügyetlenül és figyelmetlenül oldottunk meg bizonyos helyzeteket. Ezekben jobban kell teljesítenünk. Külön kértem a játékosokat, hogy minden egyes pillanatban százszázalékosan összpontosítsanak. Csak így lehetünk sikeresek az ilyen mérkőzéseken. Ehelyett mindig elkövetünk valamit, amiért nagy kár. És ez fáj.”

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ

FERENCVÁROSI TC–VIKTORIA PLZEN (cseh) 2–1 (0–0)

Budapest, Groupama Aréna, 16 686 néző. Vezette: Damian Sylwestrzak (Pawel Sokolnicki, Adam Karasewicz) – lengyelek

FTC: Radnóti – Osváth, Raemaekers, M. Gómez, Cadu – Corbu (Levi, 90+1.), Nagy Á. – Yusuf (Maiga, 84.), Zachariassen (Madarász Á., 90+1.), Birmancsevics (O'Dowda, 84.) – Lisztes (Arzani, 64.). Vezetőedző: Borbély Balázs

PLZEN: Tapaj – Gabriel, Dweh, Prebsl, Doszki – Hrosovsky (Cerv, 64.), Pirgics – Memic (Visinsky, 78.), Panos (Ladra, 64.), Sojka (Lawal, 78.) – Kabongo (Faal, 64.). Vezetőedző: Radoslav Kovác

Gólszerző: Zachariassen (49., 81. – a másodikat 11-esből), ill. Visinsky (90.)

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