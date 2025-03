Hummels kiállítása pecsételte meg a Roma sorsát Bilbaóban; a döntetlen is elég volt a Laziónak a Plzen ellen

LAZIO–VIKTORIA PLZEN

Kiegyenlített első félidőt hozott a Ferencvárost búcsúztató cseh együttes római vendégjátéka, az ötödik percben Provedel védett nagyott Kalvach lövésénél, majd hét perccel később Vydra kapott egy ajándék labdát Provedeltől, de lövése a keresztlécen csattant. A félidő derekán hazai részről Nuno Tavares is eltalálta a kapufát, nem sokkal előtte pedig Castellanos rontott nagy helyzetben.

A fordulás után jött a hideg zuhany a Laziónak, Durosinmi lekészített labdáját Pavel Sulc belsőzte a kapu bal oldalába. A kapott gólra cserékkel reagált Marco Baroni, s ennek következtében a kapuhoz szegezték ellenfelüket a „sasok”. A csehek ellenállása a 79. percben tört meg: Zaccagni szögletét Alessio Romagnoli fejelte a kapu irányába, s az egyik védő fején is megpattanó labdát már csak a gólvonal mögül kanalazta ki Jedlicka. A meccs végjátékában kétségbeesetten ment előre a Plzen, ám újabb gólt nem tudott szerezni – a Lazio takaréklángon égve jutott a negyeddöntőbe, ahol a Bodö/Glimt lesz az ellenfele. 1–1

ATHLETIC BILBAO–AS ROMA

Nem tudni, mi volt Claudio Ranieri meccsterve Bilbaóban, de az biztos, hogy 11 perc játék után minden előzetes elképzelését sutba dobhatta a Roma mestere, miután Mats Hummels utolsó emberként kaszálta el a kiugró Maroan Sannadit – villant is a piros lap. Ezt követően teljes mezőnyfölényben volt az Athletic, s ez a kapu előtt is meglátszott: a 21. percben Sannadi ordító ziccerben emelte át a labdát Szvilar felett, de pechjére az a kaput már nem találta el, majd két perccel később Nico Williams döngette meg a kapufát. A Roma egyetlen veszélyforrását Cristante kapáslövése jelentette, majd a félidő ráadásában megtört a jég: Nico Williams közeli lövése Angelino sarkáról pattant a kapuba, így a baszk együttes kiegyenlítette a párharc állását.

A második félidő derekán a fordítás is összejött a baszkoknak, egy szögletet követően Yuri Berchiche bólintott a kapu bal oldalába. A hajrában is láthatott gólokat a bilbaói publikum: Nico Williams megszerezte saját második, csapata harmadik gólját, majd a ráadásban Leandro Paredes tizenegyesből állította be a végeredményt. 3–1

EINTRACHT FRANKFURT–AJAX

Fél órára sem volt szükségük a hazaiaknak ahhoz, hogy eldöntsék a párharc sorsát. A 6. percben Jean-Mattéo Bahoya egy szépen megkomponált akció végén lőtt nyolc méterről ballal a jobb alsó sarokba, majd a 25. percben Robin Koch adott zseniális ívelt passzt a védők mögé befutó Mario Götzének, aki előbb levette a labdát, majd gólra váltotta a ziccert.

A fordulás után sem maradtak el a gólok: előbb Hugo Ekitiké köszönt be, aztán Kenneth Taylor révén szépítettek a hollandok, végül a hajrában Götze tette fel az i-re a pontot frankfurti oldalon. Fölényesen nyerte meg a párharcot az Eintracht, amelyre a Tottenham–Alkmaar csata győztese vár a nyolc között. 4–1

OLYMPIAKOSZ–BODÖ/GLIMT

A norvégiai 3–0-s zakóval a háta mögött a lehetetlent kísérelte meg az előző évadban Kl-győzelemig menetelő Olympiakosz, s ennek szellemében komoly mezőnyfölényt alakított ki a pireuszi együttes, amely ennek dacára nem tudta begyötörni a lélektanilag oly fontos első gólt. Nem úgy a sárga-feketék, akik az első kapura lövésükből betaláltak: egy mintaszerű ellentámadás végén Kasper Högh volt eredményes.

A fordulás után felpörögtek az események, Roman Jaremcsuk az 53. és a 65. percben is a norvég kapu jobb alsó sarkába lőtt, a kettő között pedig Rodnei tizenegyesét védte Hajkin. A remény élt a görög csapatban, de hiába volt a továbbiakban is óriási fölényben José Luis Mendilibar együttese (miközben a kapus Colakiszt kiállította a meccs végjátékában a játékvezető), újabb gólokat nem szerzett, így mostani sikere dacára búcsúzott a sorozattól. 2–1

EURÓPA-LIGA

NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓK

Lazio (olasz)–Viktoria Plzen (cseh) 1–1 (Romagnoli 77., ill. Sulc 52.)

Tj: a Lazio, 3–2-es összesítéssel

Olympiakosz (görög)–Bodö/Glimt (norvég) 2–1 (Jaremcsuk 53., 65., ill. Högh 36.)

Kiállítva: Colakisz (Olympiakosz, 88.)

Tj: a Bodö, 4–2-es összesítéssel

Eintracht Frankfurt (német)–Ajax (holland) 4–1 (Bahoya 7., Götze 25., 82., Ekitiké 67., ill. Taylor 78.)

Tj: a Frankfurt, 6–2-es összesítéssel

Athletic Bilbao (spanyol)–Roma (olasz) 3–1 (N. Williams 45+3., 82., Berchiche 68., ill. L. Paredes 90+3. – 11-esből)

Kiállítva: Hummels (Roma, 11.)

Tj: az Athletic, 4–3-as összesítéssel

