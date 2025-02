Matej Vydra: Szeretem az ilyen harcos mérkőzéseket

JÓ EREDMÉNNYEL szeretnének hazautazni Csehországba, de… Miroslav Koubek, a Viktoria Plzen 73 esztendős vezetőedzője számszerű eredményt nem mondott a találkozót megelőző sajtótájékoztatón, ahogy fogalmazott, szeretnék, ha a plzeni találkozóra minimum az ötvenszázalékos esélyük megmaradna a továbbjutásra.

„Alaposan felkészültem a Ferencváros játékából – mondta a sok nagy futballcsatát látott szakember. – Tudjuk, hogy a télen edzőváltás volt, és azt is láttam, hogy az elmúlt időszakban a ferencvárosiak néhány mérkőzése nem úgy sikerült, ahogy szerették volna. Robbie Keane érkezése óta voltak kisebb változások a játékban, de óriási különbséget nem láttam az őszi szezonhoz képest. Mindenesetre jó csapat lesz az ellenfelünk.”

A rutinos vezetőedző elmondta, örömteli, hogy Európában továbbra is versenyben vannak, szeretné, ha a mostani párharcot követően ott is maradnának: „Minőségi ellenfél vár ránk, hogy csak egy példát említsek, Hamburgban a Dinamo Kijevet győzte le, erre mindenképpen érdemes odafigyelni. Ugyanakkor mi is tizenkét pontot gyűjtöttünk az alapszakaszban, kifejezetten jónak értékeltem a nemzetközi porondon nyújtott eddigi teljesítményünket. Ezek az összecsapások is nagyban hozzájárultak, hogy tovább fejlődjünk.”

Matej Vydra, a Viktoria Plzen és a cseh válogatott támadója elmondta, kemény ellenfélre számít, és tisztában van vele, hogy a Groupama Arénában jó hangulatban léphetnek pályára.

„Szeretem az ilyen harcos mérkőzéseket. Engem az sem zavar, ha a hazai csapatot támogatják a saját drukkerei, a lényeg, hogy legyenek tele a lelátók. Sosem játszottam még ebben a stadionban, kíváncsian várom, milyen lesz az atmoszféra. Bennünket is több százan kísérnek el Plzenből, legutóbb az Athletic Bilbao otthonában is 700 szurkolónk volt ott a lelátókon.”

Ami az esélyeket illeti, a játékos szerint van esélyük túljutni a Ferencvároson. A budapesti találkozó előtt ötven-ötven százalék az esélye mindkét csapatnak, ahogy Matej Vydra fogalmazott, akadtak már erősebb és gyengébb ellenfeleik is az idei Európa-liga-sorozatban: „Ellenfelünk alighanem támadó szellemben lép fel ellenünk, de mi erre is felkészültünk. Tudjuk, hogyan lehet esélyünk a Ferencváros ellen.”