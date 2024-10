El: Ange Postecoglou a 18 éves Archie Gray játékáról áradozott az FTC elleni meccs után

A 18 éves játékos a nyáron a Leeds Unitedtől nagyjából 40 millió fontért érkezett a Tottenhamhez, amely nagy reményeket fűz a szerződtetéséhez: Grayt generációja egyik legtehetségesebb játékosának tartják, aki több poszton is bevethető, így akár a védelem közepén és a szélén, de a középpályán is használható. A Ferencváros ellen a védelem közepén kapott lehetőséget a mérkőzés elején, és Ange Postecoglou a meccs után külön is méltatta a fiatal játékos teljesítményét.

„Azt hiszem, Archie zseniális volt ma (csütörtökön – a szerk.). Arra kértük, hogy két különböző poszton szerepeljen, és hihetetlen, hogy ehhez mennyire jól tudott alkalmazkodni” – idézte a Spurs menedzserét a football.london portál.

A szakember a folytatásban arról is beszélt, hogy a második félidőben miért változtatta meg Gray pozícióját: „Úgy éreztem, hogy kezdünk egyre erősebbek lenni. Archie-nak remek képességei vannak futásban, és úgy gondoltam, hogy ha átteszem balhátvédnek, akkor többet tud nekünk adni. Archie energiáját akartam felhasználni. Az első félidőben is remek munkát végzett, de úgy véltem, hogy a másodikban nagyobb nyomás alá tudjuk helyezni a Ferencváros azzal, ha a bal oldalon is lesz egy olyan játékos, mint a jobbon. És szerintem nagyon jól megoldotta a feladatát, az egész pályát befutotta és segített kiegyenlíteni a támadásainkat mindkét oldalon.”

EURÓPA-LIGA

FERENCVÁROS–TOTTENHAM HOTSPUR (angol) 1–2 (0–1)

Budapest, Groupama Aréna, 20 795 néző. Vezette: Igor Pajac (Ivan Mihalj, Vedran Durak) – horvátok

FERENCVÁROS: Dibusz – Gartenmann (Makreckis, 77.), I. Cissé, Raul Gustavo, Ramírez – Abu Fani (Pesics, 84.), Maiga – A. Traoré (Kady, 77.), Saldanha (Zachariassen, 60.), Civic (Ben Romdan, 60.) – Varga B. Vezetőedző: Pascal Jansen

TOTTENHAM: Vicario – Pedro Porro, C. Romero, A. Gray, B. Davies – P. Sarr (Solanke, 81.), Bissouma, Bergvall (Kulusevski, 65.) – M. Moore, Lanksheare (Maddison, 66.), Werner (B. Johnson, 65.). Vezetőedző: Ange Postecoglou

Gólszerző: Varga B. (90.), ill. P. Sarr (23.), B. Johnson (86.)