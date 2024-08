Felvételi vizsga – Ballai Attila publicisztikája

A másik kései szerelmem a Körmend kosárcsapata. Az 1980-as évek végén Csepel-drukkerként mentem ki a Csepel–Körmend férfi bajnoki elődöntőre, de már Körmend-szurkolóként tértem haza. Talán mert olyan hitet, összetartást, kisugárzást éreztem azokban az ismeretlen, fura fekete mezesekben, és olyan emelkedetten, férfias gyengédséggel ünnepelték meglepő győzelmüket, hogy megbabonáztak. A következő meccsen már ott voltam a Rába partján, aztán a többin is, és Patonay Imre mestertől, „Putesztől” – akivel három órával a bajnoki finálé kezdete előtt még a teraszán beszélgettünk, majd biciklire pattant és bekarikázott a csarnokba – kezdve Gállos László kefekötőig (ez a cégtábla állt a főutcán, az üzletén), egyben helyi tudósítóig számos barátságot kötöttem percek alatt.

A nemzetközi sportélet nálam „valamivel” befolyásosabb alakjait is rabul ejtette egy-egy efféle, misztikumba hajló hatás. Hogy aktuális példával éljek, a Fiorentina meze azért lila, mert 1928. decemberi, olaszországi portyáján az Újpest 6:0-s diadalt aratott Firenzében, és az egyik ámulatból másikba eső klubelnök, Luigi Ridolfi onnantól violába öltöztette a saját fiait is. Don Revie, a Leeds United felvirágoztatója pedig az 1960-as glasgow-i BEK-döntő hét Real-gólja (ezekből négyet Puskás termelt) feletti igézetében az akkor még második ligás leedsiekre erőltette rá a madridi fehér dresszt.

Azt persze nem állítom, hogy holnaptól Puskás-mezben virítok, de azt igen, hogy sok minden és mindenki tetszett ebben a csütörtöki felcsúti éjszakában. A még húszon inneni kapus, Pécsi Ármin, aki vagány védései mellett már-már gyermeki tisztelettel kereste a kontaktust és „jattolt” kollégájával, David de Geával. A szintén saját nevelésű, a személyiségével az egykori klasszisainkat idéző, eszköztelenül, manír nélkül is kiválóan futballozó és egyenesen, tisztán beszélő, a lefújás utáni nyilatkozata közben elpityeredő Nagy Zsolt. A sorsdöntő tizenegyest elrontó, azt méltósággal, tartással viselő Szolnoki Roland, a hozzá hasonlóan 13-14 évesen Felcsútra kerülő Komáromi György és a „gyerek”, a még tizennyolcat sem betöltő Vékony Bence, akinek a napokban hunyt el az édesanyja, és ahogyan Hornyák Zsolt vezetőedző fogalmazott, tisztelete és részvéte jeléül a 88. percben küldte pályára. Meg a külföldiek, akik gesztusaik és a jelek szerint nem enklávét alkotnak, hanem tudják és értékelik, hogy a kenyerüket hol kapják.

Röviden, csütörtök éjjel felfedeztem magamban, magamnak a Puskást. Ami azért is különleges érzés, mert Peruval és Körmenddel ellentétben jó tíz éve itt volt, itt van mellettem. Mégis most ment át a felvételi vizsgámon.

A Nemzeti Sport munkatársainak további véleménycikkeit itt olvashatja!