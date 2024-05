BL: a Real Madrid győzelme a Ferencvárosnak, a Dortmundé a Paksnak kedvezne

Kezdjük a kalapokkal! A megújuló Bajnokok Ligájában 32 helyett 36 csapat fog szerepelni, és 28 csapat kiléte már ismert, sőt, már azt is tudni lehet, kik kerülnek az első kalapba.

A BAJNOKOK LIGÁJA 1. KALAPJÁBA KERÜLŐ CSAPATOK

Manchester City (angol)

Bayern München (német)

Real Madrid (spanyol)

Paris Saint-Germain (francia)

Liverpool (angol)

Internazionale (olasz)

Borussia Dortmund (német)

RB Leipzig (német)

FC Barcelona (spanyol)

A helyzet innentől bonyolódik, mert a második kalapba vagy az ukrán bajnok Sahtar Doneck, vagy az Eintracht Frankfurt kerül. Ez a Bajnokok Ligája döntőjének kimenetelétől függ.

Mint ismert, a Serie A és a Bundesliga lett az a két topbajnokság, amely négy helyett öt csapatot is indíthat a megújuló BL-be. Jelen állás szerint a Borussia Dortmund élvezi ennek előnyét, mivel pont az ötödik helyen végzett a bajnokságában, így ha nem győzi le a Real Madridot, a bajnokságban elért helyezése miatt kvalifikálja magát a BL-be. Viszont ha nyer, akkor győzelme és 5. helye miatt a 6. Frankfurt is BL-induló lesz, az Eintracht a második kalapba kerülne. Itt jegyeznénk meg az egyik magyar érdekeltséget, ugyanis a Frankfurt így az Európa-liga csoportköre helyett indulhatna a Bajnokok Ligájában, és ennek egyik következményeként a Magyar Kupa-győztes Paks az El selejtezőjében nyerne egy kört, és a másodikban kezdhetne.

A Real Madrid a győzelme esetén viszont nem húzza magával a BL-be a spanyol ötödiket, mivel bajnok lett. Amennyiben diadalmaskodik, úgy a legmagasabb koefficienssel rendelkező nem BL-főtáblás bajnok csapatot juttatja be, amely az ukrán Sahtar Doneck. De bármelyik csapat is jusson be (a Frankfurt vagy a Sahtar), az a második kalapba fog kerülni. Nagyobb tétje az Eintracht szempontjából van a döntőnek, mert a német együttes csak a Dortmund segítségével kvalifikálhatja magát a BL-be, míg a Sahtar legrosszabb esetben a selejtezőből harcolhatja ezt ki.

A Real Madrid győzelmének is lenne egy magyar vonatkozása, mert ezzel a Ferencváros nyerne egy kört a BL selejtezőjében, és a másodikban kezdhetne.

A BAJNOKOK LIGÁJA TOVÁBBI BIZTOS FŐTÁBLÁSAI

A 2. KALAP ISMERT CSAPATAI

Bayer Leverkusen (német)

Atlético Madrid (spanyol)

Atalanta (olasz)

Juventus (olasz)

Benfica (portugál)

Arsenal (angol)

FC Brüges (belga)

Sahtar Donenck (ukrán) vagy Eintracht Frankfurt (német)

2. VAGY 3. KALAP

AC Milan (olasz)

3. KALAP

Feyenoord (holland)

Sporting CP (portugál)

PSV Eindhoven (holland)

3. VAGY 4. KALAP

Celtic (skót)

Monaco (francia)

Aston Villa (angol)

Bologna (olasz)

Girona (spanyol)

VfB Stuttgart (német)

4. KALAP

Sturm Graz (osztrák)

Brest (francia)