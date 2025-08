Borbély Balázs: A vereségünk a sors igazságtalansága lett volna

KISVÁRDA–PAKS 1–5

GERLICZKI Máté, a Kisvárda vezetőedzője

– Mit lehet ilyenkor mondani?

– Sok mindent… Idegesen kezdtünk, nem működtek az automatizmusaink, miközben a paksiaké nagyon is. Ezzel együtt a korán kapott gól után egyenlítettünk, és azt hittük, a szünetig akár a vezetést is megszerezhetjük. Ehelyett azonnal megkaptuk a második gólt. Hibák és hátul eladott labdák követték egymást, kipattanó és megpattanó labdából is eredményes volt a Paks, kaotikus első félidő volt.

– A szünetben arról volt szó, hogy miként lehet elkerülni a még súlyosabb vereséget?

– Az volt a legfontosabb feladat az öltözőben, hogy rendezzük a sorokat, és ez talán sikerült, hiszen a folytatásban több helyzetet is kialakítottunk. Ahelyett, hogy mi szereztünk volna gólokat, a végén a Paks még növelte a különbséget. Ez egy ilyen meccs volt…

– Popovics Ilija bizonytalannak tűnt, ráadásul többször is kellett ápolni. Mi történt vele?

– A meccs közben történt egy ütközés, ami után felvetődhetett, hogy lecseréljük, de erre akkor kerülhetett volna sor, ha azt érezzük rajta, bizonytalan a folytatást illetően. A szünetben megerősítette, tudja folytatni a játékot, és addigra össze is kapta magát. A meccs után már beszéltünk arról, miként lehet talpra állni az ilyen nagy különbségű vereségből, mert a nyíregyházi jó teljesítmény után ez a meccs nagy csalódás.

BOGNÁR György, a Paksi FC vezetőedzője

– Remekül kezdték a meccset. Ez volt a győzelem kulcsa?

– Nyilván megkönnyítette a helyzetünket, de elsősorban annak örülök, hogy a csapatba kerülő fiatal játékosaink igazolták, hogy lehet rájuk számítani. Az ellenfél térfelén labdát tudtunk szerezni többször is, emellett végig nagyon kezdeményezően futballoztunk.

– Akkor ezek szerint továbbra is áll, hogy bármilyen összetételben szerepeljen is a Paks, mindig képes gólerősen játszani?

– A fiatalok, akik bekerültek a kezdőbe, most is jól pörögtek az első perctől kezdve, különösen az első félidő alakult jól. Nagy menetelésben vagyunk, fontos, hogy rájuk is lehet számítani a folytatásban. A második félidőben kicsit leültünk, nyilván az eredményből is adódóan. A meccstervben benne volt, hogy bizonyos játékosokat előbb lecserélünk, vagy később szállnak be, végül Osváth Attilát, Ádám Martint és Debreceni Ákost küldtük be, akik eddig sérültek voltak.

– Pető Milán is betalált, Osváth Attila pedig sérülése után tért vissza. Ezekhez mit szól?

– Pető Milánt még én is csak egy-két edzésen láttam, mert sérült volt, de jól szállt be, a mezőnyjátéka is tetszett, ráadásul gólt is szerzett. Külön öröm az is, hogy Osváth Attila is lehetőséghez jutott.