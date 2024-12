A Topolya elnöke inkább a Shamrockot választotta volna a Kl-sorsoláson

„A mérkőzés előtt úgy gondoltuk, hogy hozni fogjuk a találkozót, de azért nem volt kellemes érzés, amikor tizenöt perc után máris kettő nullára vezetett az ellenfél... ― kezdte a Nemzeti Sportrádióban Zsemberi János. ― Ha az első tizenöt percet törölnék, a Topolya talán Európa-bajnok is lehetne, mert mindig ekkor kapjuk a gólokat a meccseken. Ezt követően a játékosok azonban bebizonyították, hogy mindig bízni kell bennük és hajtani kell az utolsó pillanatig.”

A sorsolásról és a Topolya következő ellenfeléről a sportvezető elmondta, előzetesen jobban örült volna az ír Shamrock Roversnek, szerinte ugyanis a Jagiellonia a veszélyesebb és erősebb gárda a kettő közül.

„A Legia ellen már játszottunk, ki is kaptunk tőle, egy nagyon jó csapatról van szó. A lengyel bajnokságban viszont a Jagiellonia a Legia előtt van, úgyhogy biztosan nem lesz könnyű. Ebből kifolyólag is feltételezem, hogy nem lesz egyszerű legyőzni, de szerintem megvannak az esélyeink, és akárcsak a Noah ellen, a Jagiellonia ellen is az utolsó pillanatig küzdeni fogunk” ― fogalmazott a műsorban Zsemberi János.

A TELJES BESZÉLGETÉST ITT HALLGATHATJA MEG!