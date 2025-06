A sportolókat is megmozgatta Kapu Tibor kilövésének a híre

Az interjú készítői arra voltak kíváncsiak, mi jut eszükbe először a sportolóknak a világűrről, bevállalnának-e egy űrutazást, illetve hogy milyen személyes tárgyat vinnének magukkal mindenképpen?

„A csillagok jutnak először eszembe az űrről. Abszolút szívesen utaznék az űrbe, nagyon érdekelne, hogy onnan föntről láthassam a Földet. Nem annyira személyes tárgy, de én vinnék magammal egy olyan eszközt, amivel tudnék videót és hangot is rögzíteni, hogy a fent töltött mindennapjaimat megörökíthessem az utókornak” – mondta Jansik Szilárd.

„A csillagokra, szabadságérzetre, lebegésre és flow-élményre asszociálok az űrről. Azt leszámítva, hogy nagyon jó fizikai állapotban vagyok, biztosan nem állnék készen egy űrutazásra. Nagyon sok személyes holmit magammal vinnék, de nem tudom, mire lenne igazán szükségem odafönn, nem tudom, mi nélkül lennék képtelen hónapokig ellenni” – így Gulyás Michelle.

„A csillagokra gondolok először, ráadásul ez aktuális is a sportcsillagok fala miatt. Ha az űr felé emeled a tekintetedet, akkor először a csillagok jönnek szembe. Nagyon szívesen mennék az űrbe. Nem mondom, hogy terveztem, de ha lehetőségem lenne két óra alatt körbe repülni a Földet, nem mondanék nemet. Egy jó vadásztőrt vinnék magammal, mert azzal csavarhúzástól kezdve mindenféle problémát meg lehet oldani” – válaszolta a kérdésekre Kemény Dénes.

„A Csillagok között című film jut először eszembe, simán bevállalnám az űrutazást, magammal pedig valószínűleg a kisfiam egyik plüssállatát vinném” – árulta el Tótka Sándor.

„A végtelenre gondolok a világűrről, nem vállalnám be az utazást, de ha mégis mennék, talán az e-bookomat vagy a naplómat vinném magammal” – avatott be Ekler Luca.

„Talán az jut először eszembe, hogy mennyire aprók vagyunk, és ezzel együtt a problémáink is milyen kicsik, ha a világűr távlatából tekintünk rájuk. Én egyébként nagyon szeretem néha kívülről szemlélni a saját életemet és a gondjaimat, mert olyankor a problémák apróságoknak tűnnek ahhoz képest, hogy miről is szól az élet. Jelenleg azt mondanám, nem vállalnám az űrutazást, de ha végig mennék a felkészülési procedúrán, akkor lehet, hogy igent mondanék, hiszen ez egy olyan élmény lehet, amire tényleg egész életében emlékezhet az ember, és akár sorsfordító hatása is lehet – legalábbis így képzelem. Ha a férjem befér a csomagba, amit vihetek, akkor őt, ha nem, akkor az alvókámat, ami egy kiskutya, ő mindenhova jön velem, szóval gondolom, az űrbe is követne” – mondta Kapás Boglárka.