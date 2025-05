Vívás: negyedik a férfi párbajtőrcsapat a Saint-Maur-des-Fossés-ban rendezett vk-versenyen

Jól indult, és bár nem éppen úgy végződött, ahogyan azt szerettük volna, búslakodásra semmi ok, hiszen továbbra is tartja helyét a világ élmezőnyében férfi párbajtőrcsapatunk, amelyik vasárnap St-Maurban a szezon utolsó világkupa-viadalán az Andrásfi Tibor, Keszthelyi Zsombor, Koch Máté, Siklósi Gergely összetételben lépett pástra: két, viszonylag sima meccs után sajnos jött két váratlan és meglepő vereség, nehéz is lenne megmondani, hogy a Svájc vagy a Kína elleni zakó a kellemetlenebb, szerencsére nem nekünk kell elemeznünk, emellett biztosak lehetünk abban is, hogy a csapat már a genovai Európa-bajnokságon jobban fog vívni június közepén.

VÍVÁS

VILÁGKUPAVERSENY, ST.-MAUR

Párbajtőr. Férfiak. Csapat. Nyolcaddöntő: Magyarország–Hollandia 35:22 (Siklósi +12, Keszthelyi +2, Andrásfi 0, Koch –1). Negyeddöntő: Magyarország–Ukrajna 45:33 (Siklósi +12, Keszthelyi +3, Andrásfi –3). Elődöntő: Svájc–Magyarország 45:42 (Siklósi +7, Koch –4, Keszthelyi –6). A 3. helyért: Kína–Magyarország 45:37 (Koch +3, Siklósi –5, Keszthelyi –6)