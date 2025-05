Michael van Gerwen válik, váratlanul lemondta a szereplést a holland bajnokságban

Michael van Gerwen az X-csatornáján és az Instagram-oldalán is bejelentette, hogy 11 év után elválik a feleségétől, és ezért visszalép a már péntek óta zajló holland dartsbajnokságtól, ami a European Tour 7. állomása is egyben. A háromszoros világbajnok jövő heti European Darts Open-részvétele is kérdéses.



Van Gerwen szombat este fél tízkor játszott volna Mickey Mansell-lel, ám a holland visszalépése után az északír játék nélkül továbbjut. A fejlemény váratlanul ért mindenkit, ezért a háromszoros világbajnok klasszis az X-oldalán és az Instagramján is megjelent közleményben ismertette döntésének hátterét. „Nagy szomorúsággal el kell mondanom, hogy Daphne és én úgy döntöttünk, hogy véget vetünk a kapcsolatunknak. Emiatt visszalépek a közeljövőben esedékes tornáktól. Sajnálom, hogy csalódást okozok a szurkolóimnak, de biztos vagyok benne, hogy megértik a döntésemet. Nehéz időszakon megyünk keresztül, és kérek mindenkit, hogy legyenek tisztelettel a magánéletünkre.” Van Gerwen részvétele a jövő heti European Darts Openen is erősen kérdéses így. Michael és Daphne kapcsolata 2008-ban, kezdődött, hat évvel később házasodtak össze. Két gyermekük született, Zoe és Mike.