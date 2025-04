Öttusa-vk: Koleszár Mihály meggyőző teljesítménnyel döntős Budapesten

Három a magyar igazság, egy a ráadás – tartja a mondás, és ez igaz volt a férfi elődöntőre is a budapesti világkupaversenyen a BOK-csarnokban. A szerdai selejtezőben a 96 férfiversenyző három 32-es létszámú csoportban versenyzett – az elődöntőbe 36-an juthatnak be, vagyis alapvetően az első tizenkét helyen végző sportoló minden csoportban. Így történt ez az A-csoportban harmadik Koleszár Mihállyal, a B-csoportban kilencedik Tamás Botonddal és a C-csoportban szintén kilencedik Gáll Andrással – eredetileg úgy tűnt, az utóbbiban 15.-nek befutó Bereczki Richárd nem lehet ott a folytatásban, ám a szabály úgy rendelkezik, hogy egy nemzetből nemenként nyolcan indulhatnak, viszont csak négyen juthatnak tovább az elődöntőbe (rendező ország esetében 12, illetve hat versenyzőről szól ugyanez a szabály). A franciák pedig heten is a legjobb 36 között végeztek, hárman tehát ennek ellenére kiestek közülük – az aznap esti technikai értekezleten az összesített rangsor alapján feltöltötték a mezőnyt, ez alapján vált hivatalossá, Bereczki Richárd mégis versenyezhet az elődöntőben.

Először azonban nem a 2022-ben, Székesfehérváron egyéniben és csapatban is Európa-bajnok magyar versenyzőt figyelhették a nézők, hanem a tavalyi budapesti Eb-n Erdős Ritával vegyes váltóban aranyérmet szerző Koleszár Mihályt, és a két éve Lengyelországban U24-es kontinensbajnok Gáll Andrást. Az egyenes kieséses vívásban nem is kellett megosztani a figyelmet – miután Gáll (14–21 a csütörtöki körvívásban) bevívta magát a 16 közé, a második kiemelt Koleszárral (21–14) kellett összecsapnia, és nagy csatában alulmaradt ellene. A két hónapja Kairóban második helyen végző, ezzel első világkupa-érmét megszerző Koleszár egy újabb nyertes asszó után az elődöntőben esett ki, az olasz Roberto Michelitől kapott ki 5–3-ra, majd a harmadik legjobb volt az akadálypályán: 31.46-os idejével alig több mint fél másodperccel ment csak gyengébbet a selejtezőnél, viszont az elődöntőben már az extrém nehéz, az „ufóval” (flying hoops) és a buzogánnyal (swinging globes) tarkított akadálypályán kellett teljesíteniük a versenyzőknek – a selejtezőben az „ufó” helyett a négy forgó kerék volt a pálya része. Gáll sem hibázott, 37.78 másodpercével szintén csak valamivel több mint két másodperccel ért célba később, majd rendkívül erős, 2:01.09-es idővel a második legjobb volt a 200 méteres gyorsúszásban, de Koleszár sem tempózott lassan, 2:04.27-tel másfél másodpercet javított a kvalifikációhoz képest.

Koleszár Mihály az összesített rangsorban két szám után még három ponttal az egyiptomi Mohamed Hasszan mögött volt – aki 30 másodperc alatti időt ment az akadálypályán – az úszás után viszont a hazai versenyző hét ponttal megelőzte riválisát, ennyi másodperc előnnyel rajtolhatott előtte a kombinált számban. Tökéletes „kombizással” aratott rajt-cél győzelmet, az utolsó kanyarban még arra is gondolt, hogy megtapsolja a közönséget a buzdítást megköszönve – majd célba ért, és megfordulva azt látta, hogy Gáll András óriási csatában van az utolsó továbbjutó, kilencedik helyért. Gáll 11.-ként rajtolt kilenc másodpercre a bejutástól, és végig nagyot küzdött az előtte lévőkkel, főleg az Eb-bronzérmes, párizsi olimpikon francia Jean-Baptiste Mourciával – voltak pillanatok, amikor a kilencedik helyen haladt, ám az utolsó lövészete után a tizedik helyen futott, és sprintelnie kellett, hogy a néhány másodperc hátrányt ledolgozza. Közeledett az előtte lévő bolyra, de végül nem maradt elég lehetősége, hogy előzzön a döntőért, a francia jutott tovább utolsóként.

A B-csoportban versenyző magyaroknak nem volt szerencséje, Bereczki Richárd és az első világkupáján szereplő Tamás Botond is búcsúzott az elődöntőben. Bereczki (15–20) jó lendülettel szállt be a 16 közé jutásért az asszójába, meg is nyerte, ám utána szoros küzdelemben kikapott az első kiemelt a fehérorosz Jauheni Aroltól 5–3-ra, és Tamás Botond (17–18) is csak egyetlen tussal, 5–4-re maradt alul az egyiptomi Mohamed el-Ashqartól. Az akadálypálya azonban mindkettőjüknek betett: Bereczki rendkívül peches volt, amikor az utolsó előtti akadályt, a buzogányt szinte már teljesítette, ám rossz ütemben ugrott le, és a bal lába lecsúszott az érkező platformról, így ismételnie kellett. Sikerült végigmennie, de egy percen kívüli idővel, a kombinált számra pedig több mint egy percre került a kilencedik helytől, így minimálisra csökkentek a továbbjutási esélyei – Tamásé pedig sajnos elszálltak, miután az ufónál rontott egymást követően kétszer, és kiesett. Mindketten igyekeztek a kombinált számban, Bereczki a negyedik (10:16), Tamás a hatodik (10:30) legjobb időt futotta a záró számban, a versenyük pénteken befejeződött. Bár a B-csoportban élen végző egyiptomi kettősnek, el-Asqarnak és Mazen Sabannak megnyugtató előnye volt a kombinált szám startjánál, és nem kellett túlzottan rohanniuk, mégis érdekes, hogy 1514 ponttal zártak, míg Gáll András 1548 ponttal esett ki az A-ban.

Szombaton következnek a döntők, a férfiakat Koleszár Mihály, a nőket Bauer Blanka, Eszes Noémi, Gulyás Michelle, Guzi Blanka, Mészáros Emma képviseli.