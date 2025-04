Koleszár Mihály: Még mindig mosolyt csal az arcomra a tavalyi Eb

– Teljesen meggyógyult?

– Szerencsére igen, az antibiotikum megtette a hatását, kirángatott a bajból. Kisebb fáradtság volt, de ehhez már hozzá vagyok szokva – válaszolta Koleszár Mihály, aki március 1-jén Kairóban megszerezte első vk-érmét. – A felkészülésem kiváló, a budapesti világkupaverseny is biztosan fantasztikus lesz, hiszen a magyarok rendre magas színvonalon rendezik meg a sporteseményeket.

– Akkor a kisebb kényszerszünet nem is jött rosszul?

– A test mindig megköveteli, amire szüksége van, nagyon „okos”, ha valamiben hibázunk, „ránk szól”, még ha ez néha bosszúsággal tölt is el minket. Ám szerencsére nem vetett vissza a betegség, a felkészülésem, ha nem is töretlenül, de azóta is halad.

– Tavaly júliusban a Puskás Aréna szoborparkjában az Európa-bajnokságon vegyes váltóban, a kombinált számban az utolsó helyről indulva győzött Erdős Ritával. Erre még mindig gyakran gondol?

– Nap mint nap járok arrafelé, sokszor eszembe jut az Európa-bajnokság. Nagyon izgalmas volt, úgy is fogalmazhatok, egyfajta fordulópont volt nekem. Három érmet szereztem, az Eb-cím a záró napon született meg, óriási boldogsággal töltött el – a szürke hétköznapokban ott is gyakran edzek, ha eszembe jut a szinte teli lelátó, a drukkerek biztatása és a befutó, mindig mosolyt csal az arcomra.

– Mire figyelt a legjobban az edzéseken az elmúlt hetekben?

– Szerettük volna a fizikai számokat tovább erősíteni, ez szerintem nagyon jól sikerült, olyan edzésterveket is teljesítettem, amelyek elsőre talán nem is tűntek reálisnak, és a technikai számokra is sikerült kellő hangsúlyt fektetni. Nagy titok nincs, sokat kell edzeni, gyorsan kell teljesíteni a távokat – megteszek mindent, miközben bízom a legjobbakban és az edzőimben. Zökkenőmentesen folyik a munka.

– Mivel lenne elégedett a hazai vk-viadalon?

– Mindenképpen szeretnék döntőbe jutni, már csak a bejelentett show-műsor miatt is. Addig persze számos próbatétel vár rám, de ha úgy tudok összpontosítani, ahogyan eddig, akkor újabb szép eredményben reménykedhetek. Nem akarok jóslatokba bocsátkozni, inkább teljesítményorientált, mint célorientált vagyok – ha az egyes számokban hozom a tőlem elvárhatót, az az összesítésben is meglátszik.

A PROGRAM

Kedd: nők, selejtező, 8.45.

Szerda: férfiak, selejtező, 8.45; nők, elődöntő, rangsoroló vívás, 17.

Csütörtök: nők, elődöntő, 9.30; férfiak, elődöntő, rangsoroló vívás, 15.30.

Péntek: férfiak, elődöntő, 13.

Szombat: nők, döntő, 13; férfiak, döntő, 16.30.

A női döntőt az M4Sport+, a férfidöntőt a Max4 közvetíti.

A MAGYAR INDULÓK

Férfiak: Bereczki Richárd, Gáll András, Koleszár Mihály, Szép Balázs, Tamás Botond, Tárkányi Zsombor.

Nők: Bauer Blanka, Erdős Rita, Eszes Noémi, Gulyás Michelle, Guzi Blanka, Mészáros Emma, Varga Orsolya