Formula–E: Nato szelte át elsőként a célvonalat, de Wehrlein nyert az őrületes miami versenyen

Meglepetésre Norman Nato szerezte meg a pole pozíciót a miami időmérőn, így a francia pályafutása során először várhatta az élről a piros lámpák kialvását. Mellőle a korábbi bajnok, Jake Dennis rugaszkodhatott el, míg a második sorban António Félix da Costa és Robin Frijns foglalhatott helyet, majd Nyck de Vries és Stoffel Vandoorne következett. A vb-éllovas Oliver Rowland a csalódást keltő tizenhatodik, míg legközelebbi riválisa, Taylor Barnard a tizenegyedik rajtkockából vágott neki a versenynek.

Natónak sikerült megtartania a vezetést, mögötte Da Costa előzte meg Dennist a második helyért, a britet ráadásul De Vries is maga mögé utasította, így a második helyről induló brit gyorsan a negyedik pozícióban találta magát. Ezzel azonban még nem volt vége a helyezkedésnek az élmezőnyben: De Vries az élre állt, mögé Da Costa zárkózott fel, majd Frijns, a megcsúszó Nato és Sébastien Buemi sorakozott az első ötösben, miközben Dennis újabb két pozíciót vesztve hatodikként haladt. A vb-éllovas a tizenegyedik helyre jött előre, míg az összetettben második Barnard egy pozíciót javított az első körökben.

Nato ugyanakkor nem hagyta magát, hamarosan visszaküzdötte magát az élre, míg hátrébb Rowland visszaesett a tizenhetedik helyre, miközben a mezőny szemlátomást kivárt az első támadó mód felvételével. A dominót Buemi döntötte el, és gyorsan Mortarát és Frijnst is maga mögé utasította, míg Jean-Éric Vergne azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy átszántott a füves részen.

A svájci után sorra vették fel a többiek is a támadó módot, ami nagy kavarodást okozott: Da Costa vette át a vezetést, majd Mortara, Pascal Wehrlein, Nato és Nico Müller tette teljessé az első ötöst, amelyet ekkor kevesebb mint másfél másodperc választott szét egymástól, míg a top 10-es bő három szekundumon belül érkezett!

A tizennyolcadik körben aztán a biztonsági autó parancsolt rövid időre megálljt a mezőnynek, a korlátozásra De Vries miatt volt szükség, aki alatt a hármas kanyarban adta meg magát az autó, igaz, a holland később folytatni tudta. Az újraindításnál Da Costa megtartotta a vezetést, mögötte az időközben előrelépő Wehrlein fordult el, majd Lucas di Grassi, Frijns és Mortara tette teljessé az első ötöst, miközben hátrébb a tizenhetedikként haladó vb-éllovas Dennis eléggé jól állt az energiával, ami azt sejtette, hogy még visszakapaszkodhat a folytatásban.

Alig telt el néhány kör, újabb biztonsági autós szakasz következett, majd nem sokkal később piros zászlóval meg is szakították a versenyt, miután Jake Hughes eltalálta a falat, s Maximilian Günthernek, valamint Mitch Evansnek esélye sem volt kikerülni, így ők is belekeveredtek a balesetbe is. A kényszerszünet után állórajttal folytatódott a versenyen: az élről Da Costa, mellőle Wehrlein, míg a második sorból Mortara és Frijns vághatott neki az ötkörös sprintnek.

Da Costának sikerült megtartania a vezetést, mögé Mortara jött fel, Wehrlein a harmadik helyre szorult vissza, miközben mindenki aktiválta a támadó módját, akinek még maradt, ami eléggé felbolygatta a mezőnyt. Wehrlein ellentmondást nem tűrően állt az élre, de az utolsó pillanatokban Nato elvette tőle a győzelmet, és pályafutása második sikerét aratta. A harmadik helyen Frijns futott be, majd Rowland, Bird, Di Grassi, Da Costa, Barnard, Müller és Mortara tette teljessé az első tízest.

Az eredmény azonban pillanatokon belül teljesen felborult, mivel az idő szűke miatt több versenyző nem tudta letölteni a támadó üzemmódját, aminek következtében öt versenyzőt, az élen végző Natót, Barnardot, Frijnst, Birdöt és Rowlandot is tíz másodperces időbüntetéssel sújtottak. A győzelmet így Wehrlein örökölte meg, a második Di Grassi lett, majd Da Costa, Müller, Mortara, Nato, Dan Ticktum, Frijns, Dennis és Zane Maloney zárta a top 10-et.

Folytatás május 3–4-én Monacóban!

A világbajnokság élmezőnye 5 verseny után: 1. Oliver Rowland (brit, Nissan) 68 pont, 2. António Félix da Costa (portugál, Porsche) 54, 3. Pascal Wehrlein (német, Porsche) 51, 4. Taylor Barnard (brit, McLaren) 51, 5. Maximilian Günther (német, DS Penske) 37, 6. Jake Hughes (brit, Maserati) 27, 7. Jake Dennis (brit, Andretti) 27.