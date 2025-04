Cselgáncs: tizenöt magyar indul a podgoricai Európa-bajnokságon

A judoinfo.hu szaklap tájékoztatása szerint Bor Barna szövetségi kapitánynak sérülések és betegségek miatt behatárolt keretek között kellett döntenie az Eb-indulókról.

„A tizenöt egyéni indulónkról a válogatási elvek, illetve a válogató és felkészülési versenyek alapján határoztunk – jelentette ki Bor Barna. – Lesznek nagy hiányzóink, a junior-világbajnok Sáfrány Péter sajnos megsérült, míg az olimpiai bronzérmes Tóth Krisztián megbetegedett, és nagyon nehezen jött ki belőle, ezért nem tudja vállalni az indulást. A párizsi olimpián is részt vevő Vég Zsombor operációja után már elkezdte a munkát, de az Európa-bajnokságot még kihagyja.”

Az egyéni küzdelmek felsőbb súlycsoportjaiban a férfiaknál és a nőknél sem lesz magyar induló, erre évtizedek óta nem volt példa. Ami az esélyeket illeti, a kapitány óvatosan fogalmazott:

„Nagy nevek hiányoznak majd a csapatunkból, ezért az esélyeink is csökkentek valamelyest, ugyanakkor az indulóinkban is benne van a jó eredmény lehetősége – közölte Bor Barna. – Amit szeretnék, az egy érem és két pontszerző helyezés megszerzése. Tudom, hogy több van ennél a csapatunkban, de ez dzsúdó, felfelé és lefelé is mozdulhat a mérleg nyelve.”

Az Eb utolsó napján, a vegyes csapatversenyben az egyéni indulók mellé csatlakozik Nerpel Gergely (90 kg, TFSE), Cserkaszov Mihály (+90 kg, Atomerőmű SE) és Czerlau Jennifer (+70 kg, Miskolci VSC).

Az Európa-bajnoki csapat:

férfiak: 60 kg: Feczkó Csanád (Nippon Sport JC), Andrási Márton (Mogyi-Bajai JC) 66 kg: Pongrácz Bence (VS Dunakeszi), Gombás Bálint (UTE) 73 kg: Szegedi Dániel (Szolnoki Sportcentrum-Sportiskola), Szabó Áron (Ippon Judo Tatabánya) 81 kg: Ungvári Attila (Budaörsi SC), Tóth Botond (MTK Budapest)

nők: 48 kg: Szeleczki Szabina (BHSE) 52 kg: Pupp Réka (Atomerőmű SE), Gyertyás Róza (BHSE) 57 kg: Kovács Kitti (BHSE) 63 kg: Varga Brigitta (MTK Budapest), Kriza Anna (BHSE) 70 kg: Özbas Szofi (BHSE)