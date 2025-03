Öttusa: Böhm és Guzi ezüstérmével ért véget a Viwa Open

Az olimpia után nem gondoltam, hogy ennyire fogom élvezni újra a versenyzést, elég sokat kivett belőlem a tavalyi év, de örömmel mentem bele az összes számba, akkor is, amikor már nagyon fájt. A lövészet is kicsit fáj, hogy úgy sikerült, ahogy, de ez ilyen, ritkán zár tökéletes napot egy öttusázó. Leszűröm a konzekvenciákat, és kijavítom a hibákat. Eddigi életemben az e heti három OCR-pályát teljesítettem összesen, még nincs rutinom van benne, sokat tudok még tanulni a kisebbektől, és az erőnléti edzőmmel is nagyon sokat dolgozunk még, mert nagy hátrányt szereztem – ebben is meg lehet találni a szépséget, leszögezem, nem olyan mint a lovaglás, de örömmel csinálom ezt is.