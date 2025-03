Légfegyveres Eb: messze voltak a finálétól a férfi pisztolyosok

A 84 fős mezőnyből a legjobb nyolc közé jutáshoz legalább 579 körre volt szükség, a magyarok közül Rédecsi és Nagy Ákos Károly sem lőtt rosszul, de a finálétól előbbi így is hat, utóbbi pedig hét körre volt. Nagy a 35. helyet szerezte meg, míg a csupán 554 kört elérő Pálfi Gábor a 81. pozícióban fejezte be a viadalt. A mezőnyben ott volt a csak ranglistapontokért szereplő Tóth Gábor és Polgár János is: előbbi 569 körrel a 48., utóbbi 565-tel a 62. eredményt érte el.

A vasárnapi folytatásban aztán a Pekler Zalán, Bajos Gitta és a Péni István, Mészáros Eszter páros sem jutott tovább az éremmérkőzésekbe a puskás vegyes csapatok rangsoroló szakaszából előbbi duó 16., utóbbi pedig 21. helyen zárt.

Az olimpia műsorán is szereplő csapatverseny első részében a 37 pár két csoportra osztva, páronként 60 lövést adott le. A két magyar egység egyaránt a második körben lépett lőállásba és mindkettőre igaz volt, hogy a férfi tagok kiválóan, a nők viszont nagyon visszafogottan szerepeltek. A négyszeres Európa Játékok-győztes Pekler 316.9 körrel az egész mezőny második, míg a tavalyi győri Eb-n egyéniben ezüstérmes Péni 316.5 körrel a negyedik legjobb eredményt érte el, ám így sem volt esélyük az éremmecseket jelentő első négybe kerülni, mivel Bajos csupán 310.2, a kétszeres olimpikon Mészáros pedig 309.6 kört lőtt. A Pekler, Bajos páros 627.1 körrel lett 16., Péniék pedig 626.1-gyel végeztek a 21. pozícióban.

A vasárnapi nyitányon korábban Major Veronika döntőbe került a női pisztolyosok egyéni versenyében, ott pedig hetedik helyen végzett. Korábban a Major Veronika, Fábián Sára Ráhel, Sike Renáta összeállítású csapat pedig negyedik lett Hétfőn a pisztolyosok vegyes csapat számát, illetve a női és férfi puskások egyéni viadalát rendezik meg Eszéken.