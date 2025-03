Bronzérmes a férfi puskacsapat a légfegyveres sportlövő Eb-n

Valamit visszaadott az élet abból, amit hétfőn elvett tőlünk. Az egyéni alapverseny legvégéig úgy tűnt, a nők után a férfiaknál is lesz magyar puskás az Eb-döntőben, Péni István ugyanis ragyogóan lőtt, stabilan a legjobb nyolcban volt az élő tabellán. Aztán jött a dráma: az utolsó két lövése kilences lett, így egyetlen hellyel lecsúszott a fináléról – mondani sem kell, mennyire csalódottan lépett ki a lőállásból.

Másnap viszont megtapasztalhatta, milyen a döntős csarnokban lőni, ráadásul mosolyogva tette le a fegyvert, csakúgy, mint két harcostársa, Pekler Zalán és Hammerl Soma. Puskásaink szépen vették az akadályokat a kieséses rendszerű csapatversenyben: a selejtezőben hatodikként, a negyeddöntőben negyedikként, az elődöntőben harmadikként zártak, így a bronzért csatázhattak Ukrajnával. Péni egyébként ezúttal is kimondottan jól lőtt, két sorozatban is 106 kör fölé jutott.

Ha már megteremtette magának az éremesélyt, nem is szalasztotta el a magyar trió. A Szvjatoszlav Hudzji, Szerhij Kulis, Ivan Kalenko összeállításban versenyző ukránok a párharc első felében feladták a leckét, de nem hagytuk, hogy ellépjenek négy ponttal. Sőt, 6–6 után nagy tízesekkel csaknem három kört vertünk rájuk, így ismét a mieink álltak jobban – időt is kért a rivális. Pekler tökéletes, 10.9-es lövésével lépéselőnyben maradtunk, aztán Péni lőtt 10.7-et, nagyon közel kerültünk a bronzéremhez. Olyannyira, hogy 15–9-nél már csak egy pont hiányzott, az első „meccslabdából” le is zártuk a párharcot.

Vastaps szólt a lelátóról, természetesen a hagyományos csapatversenyben ezüstérmes női puskacsapat tagjai is ott voltak, hogy szurkoljanak a férfiaknak. A Hammerl, Pekler, Péni trió a magyar küldöttség második érmét szerezte meg a horvátországi kontinensviadalon, amelyen délután a pisztolyosoknak szoríthatunk az új versenyszámban, a szólóban.

10 MÉTERES SPORTLÖVŐ EURÓPA-BAJNOKSÁG, ESZÉK

LÉGPUSKA

FÉRFIAK, CSAPAT

Európa-bajnok: Norvégia (Ole Martin Halvorsen, Jon-Hermann Hegg, Henrik Larsen) 627.2 (az aranymérkőzésen: 17–15)

2. Csehország (Entrichel, Nepejchal, Privratsky) 633.1

3. Magyarország (Hammerl Soma, Pekler Zalán, Péni István) 626.4 (a bronzmérkőzésen: 17–9)