Asztalitenisz ob: Barcsai Sophie három számban is elődöntős

Mindig jó, ha a fiatal reménységek egy-egy verseny alkalmával nem csak megmutatják magukat, hanem néhány szép skalppal jelzik, itt vannak, megjöttek, mostantól lehet, sőt kell is velük számolni. Ha pedig mindez a felnőtt ob-n történik…, nos annak már van hírértéke.

Az asztaliteniszezők Cegléden zajló országos bajnokságán a nőknél a honi utánpótlás talán legnagyobb reményekre jogosító játékosa, a 11 éves (!) Fazekas Lizett egyesben két meccset is megnyerve bejutott a legjobb nyolc közé, a 15 esztendős Barcsai Sophie pedig még ennél is tovább lépve, a vasárnap délelőtti programban elődöntőt vív a nála 25 évvel idősebb Póta Georginával. Az esélyek persze egyértelműek, de kell-e nagyobb motiváció egy fiatalnak, mint hogy az országos bajnokság elődöntőjében a sportág jelenlegi legnagyobb alakjával, a kétszeres Európa-bajnok Pótával meccselhet?

Aligha.

Arról nem is beszélve, hogy Barcsai női párosban Dohoczki Nórával, vegyes párosban pedig Varga Botonddal ugyancsak elődöntős – két újabb feltörekvő tehetségről van szó –, szóval történjék vasárnap bármi, ő bár biztosan három éremmel mehet haza Ceglédről. Csak egy adalék, hogy micsoda bravúrról beszélünk: Barcsai tavaly májusban még a serdülők között, azaz az U15-ös korosztályban szerzett egyesben, párosban és vegyes párosban bajnoki címet…

A magyar asztalitenisz jövőjéért aggódók, a sportágat irányítók és a honi szakemberek nyilván mindig őszinte örömmel figyelik az ilyesfajta fejleményeket, miként azt is, hogy a férfiaknál az ugyancsak a jövő emberének tartott Lei Balázs és Szántosi Dávid is odatette magát, ám egyesben ők most nem tudtak kitűnni, igaz a férfiak mezőnye vitán felül sűrűbb, masszívabb, mint a hölgyeké. A rutinosabb válogatottak közül Majoros Bence és András Csaba is szép meneteléssel jutott el a legjobb négyig, a papírforma alapján talán ők vívhatják a vasárnap délutáni döntőt, de azért Hollo Mike-ot és Juhász Patrikot sem szabad leírni – az biztos, ha nem Majoros nyer, új név kerül a bajnokok dicsőséglistájára, ami a nőknél Barcsai vagy Bálint sikere esetén lehet igaz.

Ami pedig a párosokat illeti, itt is megcsillantak a tehetségek, de azért a férfiaknál és nőknél megvan az esély a címvédésre, az Ecseki Nándor, Szudi Ádám és a Bálint Bernadett, Nagyváradi Mercédesz egység ugyanis még versenyben van – a kihívók többsége pedig itt is az új generációt képviseli, szóval úgy tűnik, közeleg az őrségváltás. Hogy aztán ez most a bajnoki dobogó tetején, vagy „csak” lejjebb lesz érzékelhető, arra a vasárnap délutáni finálék után kapunk választ.

Az elődöntő párosítása

Férfiak. Egyes

Hollo Mike (DJK Effeltrich)–András Csaba (TTC Bad Homburg)

Majoros Bence (C’Chartres TT)–Juhász Patrik (Celldömölki VVSE)

Páros

Ecseki Nándor, Szudi Ádám (Sporting, Akademia Zamojska Zamosc)–Kizakisz Georgiosz, Poór Balázs (Yorgos Asztalitenisz SE, Szombathelyi AK)

Jakab János, Juhász Patrik (Celldömölki VVSE)–Böhm Gábor, Majoros Bence (SPG Walter Wels, C’Chartres TT)

Nők. Egyes

Póta Georgina (Budaörsi SC)–Barcsai Sophie (Győri AC)

Bálint Bernadett (Győri AC)–Madarász Dóra (Budaörsi SC)

Páros

Bálint Bernadett, Nagyváradi Mercédesz (Győri AC, Budapesti Erdért SE)–Fazekas Mária, Madarász Dóra (Budaörsi SC)

Dari Helga, Fejős Anna (Budaörsi SC, MTV Engelbostel-Schulenburg)–Barcsai Sophie, Dohoczki Nóra (Győri AC, Budaörsi SC)

Vegyes páros

Katona Gergely, Volentics Anna (DVTK, Városi SE Dunakeszi)–Szudi Ádám, Pergel Szandra (Akademia Zamojska Zamosc, UTTC Stockerau)

Kovács Sebestyén, Nagy Judit (PEAC)–Varga Botond, Barcsai Sophie (High Life SE, Győri AC)