Asztalitenisz Ek: nehéz, de nem reménytelen a Budaörsi SC helyzete

Címvédőként a párharc esélyeseként várta a Budaörsi SC női csapata az Európa-kupa negyeddöntőjét. Az ellenfél, a spanyol Universidad de Burgos más spanyol együttesekkel ellentétben egyelőre nem hagyott maradandó nyomot az európai klubpingpongban, s a játékoskeret összetétele sem azt üzeni, hogy ez éppen ebben az idényben változik meg. Ennek tükrében Bachmann Péter, a budaörsiek edzője óvatosan, de mindenképpen bizakodva nyilatkozott a rajt előtt, kiemelve, hogy a cél a továbbjutás, ami két mérkőzésen dől el, tehát a spanyolországi találkozón olyan eredményt szeretnének elérni, amivel megmarad az esély az elődöntőre.

Ami az összeállítást illeti, a felek semmiféle meglepetéssel nem szolgáltak: mivel Póta Georgina ebben az idényben már nem vállalta az európai kupaszereplést, így a budaörsiek a megszokott Madarász Dóra, Dari Helga, Fazekas Mária trióval álltak fel, s a burgosiak sem változtattak a mostanában látott hármason, vagyis a spanyol Maria Berzosa és Maria Méndez mellett a szerbiai Fehér Gabriella kapott lehetőséget.

A mérkőzés nem a magyar bajnok elképzelései szerint indult: Berzosa nagyon bekezdett Dari ellen, az első szettben pillanatok alatt 6:0-ra elhúzott, ez a játszma az övé is lett, amit a magyar játékos ugyan kiegyenlített, de ez kevés volt, Berzosa négy szettben győzött. A folytatásban Bachmann Péter gondjai csak sűrűsödtek, mert a kisebb sérülés, combhúzódás után visszatérő Madarász nem találta a ritmust Fehérrel szemben megszorítani sem igazán tudta a szerbiai légióst. Az örökifjú Fazekas annak tudatában állt asztalhoz, hogy mindenképpen nyerni kell, mert egy esetleges 3:0-s hátrány ledolgozása még Budaörsön is embert próbáló feladat lenne. A helyzet nem volt újdonság a számára, hosszú pályafutása során többször is volt már ilyen helyzetben, s mint már annyiszor, most is megoldotta: 49 évének minden rutinját összeszedve, izgalmas, négyjátszmás összecsapáson nyert Méndez ellen, megadva csapatának a lehetőséget a fordításra. Egy ideig úgy tűnt, Madarász felült erre a vonatra, 2:1-re vezetett Berzosa ellen, ám a spanyol egyenlített, majd a rövidített játszmában már esélyt sem adott a budaörsiek első számú játékosának.

A 3:1-es vereséggel nehéz, de nem megoldhatatlan feladat vár az április 27-i hazai visszavágón a Budaörsre, amely ha a Burgosban látottakhoz képest javul, s a tőle megszokott formáját hozza, még így is összejöhet az elődöntő az Európa-kupában.

ASZTALITENISZ

EURÓPA-KUPA, NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

Universidad de Burgos–Budaörsi SC 3:1

Berzosa–Dari Helga 3:1 (4, –6, 8, 9)

Fehér–Madarász Dóra 3:0 (7, 7, 6)

Méndez–Fazekas Mária 1:3 (–7, –6, 5, –11)

Berzosa–Madarász 3:2 (7, –10, –4, 7, 6:1)