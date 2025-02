Magyar Parasport Napja – közösségi együttlét a fogyatékkal élők világának megismeréséért

A pénteki „Együtt a pályán” inkluzív élménysport napon – melyre a Nemzeti Sport is meghívást kapott – 16 csapat vett részt, és próbálhatta ki magát a fent említettek mellett kerekesszékes kosárlabdában, floor curlingben, a boccia ülő és álló formájában, a medi-ballban, parahokiban, térgolfban, és az e-sport egyes elemeiben. A csapatok minibajnokság keretében versenyeztek is egymással – az indulók között egyaránt szerepeltek állami és civil, sport és fogyatékosságügyi szervezetek, mellettük egyetemi, média és támogatói csapatok. A Magyar Parasport Napjának minden évben egy olimpikon és egy paralimpikon a nagykövete, idén a kétszeres olimpiai bronzérmes és kétszeres Európa-bajnok kajakos, Fojt Sára, valamint a kétszeres paralimpiai bajnok kajakos Kiss Péter Pál tölti be ezt a szerepet.

A rendezvény célja a sport és közösségi együttlét adta tapasztalásokon keresztül a fogyatékkal élők világának megismerése, megértése, el- és befogadása.

„Abban bízunk, hogy akik itt részt vettek, nem felejtik el a napot, amikor kipróbálhatták ezeket a sportágakat, és megbizonyosodnak róla, így is lehet sportolni, ahogyan a fogyatékosok teszik. Ha pedig az itt szerzett tapasztalatokat az intézményeik hétköznapjaiba is át tudják emelni a maguk lehetőségei szerint, már előrébb léptünk a fogyatékos sport építésében, amely ennek a napnak az egyik üzenete” – fogalmazott Szabó László, az MPB elnöke.