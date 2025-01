„Mosolygós gyilkosok vagyunk” – itt az olimpiai aranyérmes párbajtőrcsapat komfortzónán kívüli kirándulása

A férfi párbajtőrcsapat tagjai külön-külön is egyéniségek, de együtt verhetetlenek, ezt láttuk Párizsban az olimpián, ahol aranytussal hódították el az aranyérmet 52 év után. Amúgy az Andrásfi Tibor, Koch Máté, Nagy Dávid, Siklósi Gergely aranynégyes elképesztő kvartettet alkot a páston kívül is, erről igen sokat megtudhatunk a velük készült nem hétköznapi környezetben, a Madame Tussauds Budapest falai között zajló videóból.

Kiderül, mely párok „összepasszíthatatlanok” mint szobatársak, és azt is megtudjuk, ki pörget fel vagy nyugtat le kit, amikor épp erre van szükség.

A TELJES BESZÉLGETÉS

A kvartett hálás szavakkal említi a családi háttértámogatást, amely nélkül egyikük sem jutott volna oda, ahol most jár a karrierjében. „Édesapám mind a mai napig minden verseny előtt kivisz a repülőtérre, ahová tud, velem is utazik, ha teheti, mert vívásfanatikus” – meséli Koch Máté. A civil életükben is sok-sok meglepetéssel szolgáló sportolók között van, aki a spanyol táncok világában mozog otthonosan, akad, akinek a Jackson -féle „moonwalk” jön be igazán, és ott van Siklósi Gergely, aki azt mondta a szüleinek, hogy „anya, egész jól élnénk, ha mi, a testvéremmel nem vívnánk”.

Az eddig nem hallott történetekből az is kiderül, ki „gyávult be” az olimpiai faluban, amikor híres sportolókkal lehetett volna szelfizgetni, és azt is megtudjuk, hogyan parkol be két autó közé balra hátra egy mélygarázsban a friss jogsis Andrásfi Tibi.

A vívók továbbra is tele vannak ambíciókkal és mind csapatban, mind egyéniben már tervezik a következő olimpiai ciklust: „Jó dolog az, hogy a fiatalok között is sok a tehetség, vagyis nem kényelmesedhetünk el” – értékelt Nagy Dávid.

„Az olimpiai arany után elmondhatjuk, hogy a jó csapategység mellett most elindulunk az egyéni ambícióinkat megvalósítani, a következő olimpián ugyanis nem titkoltan az egyéni és a csapatarany is a cél” – fűzte hozzá Siklósi Gergely a Csisztu Sport Cast legújabb epizódjában.