Háromnegyed millió! – Szöllősi György jegyzete

Amennyire nehéz, annyira izgalmas volt a Nemzeti Sport életében az elmúlt két-három évtized, amelynek során a média működése teljesen megváltozott. Egykor még kizárólag újságcikkekről beszéltünk a lapnál, ma már – szörnyű szó, de nincs helyette jobb – „tartalmak” vannak, amelyek „előállításának” és „fogyasztásának” a körülményei is nagyban különböznek attól, amit egykor újságírásnak és -olvasásnak neveztünk.

Ez sokak számára idegen, szokatlan, netán ijesztő lehet, ugyanakkor ha nem veszélyként, hanem lehetőségként tekintünk a szemünk előtt zajló technológiai forradalomra, boldogan mondhatjuk, hogy új felületek, új műfajok, új idősávok, új csatornák, új médiumok nyíltak meg arra, hogy közvetítsük az immár „felhasználónak” nevezett egykori olvasóknak mindazt, amit a sportról, a sportban történtekről, annak szereplőiről, szereplőitől fontosnak tartunk elmondani.

Emlékszem, amikor – te jó ég, már majdnem harminc éve ennek – megjelent az első „internetes” számítógép a Visegrádi utcai szerkesztőség egy félreeső helyiségében, amikor immár nem vonalas, hanem „mobil” telefonról diktáltuk a tudósításokat, aztán arra is, amikor az addig egy nagy termet megtöltő gépíróhölgyek munkájának igénybevétele nélkül, külföldről nem diktáltuk, hanem egy laptopról „tárcsázós” interneten küldtük az első cikkeket (magam Puhl Sándor búcsúmeccséről, valahol Torino és Milánó között egy vonatról, 2000 őszén), ami akkor csodaszámba ment. Pedig hol volt még a „social media”?! Az a jelenség, hogy a nyilvánosságot egyre inkább ezek a „közösséginek” nevezett, végtelenül tágas, de mindenkinek személyre szabottan közeli netes oldalak jelentik, s ezeken a felületeken dúl talán a legnagyobb verseny az olvasók, nézők, felhasználók figyelméért.

Ahogy azonban a Nemzeti Sport már száz évvel ezelőtt is az élen járt az új technológiák alkalmazásában, az újítások folyamatos bevezetésében, úgy kollégáink az ezredfordulón is bátran néztek szembe az új kihívásokkal, és mindent megtettek azért, hogy a Nemzeti Sport az összes modern felületen megmaradjon a magyar sportkedvelők első számú hírforrásának. Ezért jutottunk el mára oda, hogy egy-egy jelentős sportvilágesemény alkalmával például nincs olyan magyar anyanyelvű felhasználó a legnagyobb közösségi oldalon, aki valamelyik posztunkkal ne találkozna, s ez hat-hét millió embert is jelent.

A minap pedig elértük a 750 ezer aktív követőt, vagyis még a múlt nyári futball Eb óta is jó ötvenezerrel nőtt elkötelezett közösségi tagjaink száma a Facebookon. Köszönet érte minden kollégánknak, akinek a munkája benne van ebben a fantasztikus eredményben, s elsősorban a sportért változatlanul rajongó magyaroknak. Hiszen a sport az identitásunk része, teljesen függetlenül attól, milyen csatornán vagy technikával tájékozódunk róla. A Nemzeti Sport pedig jó évszázada minden eszközzel kiszolgálja ezt a kíváncsiságot a leghagyományosabb nyomtatott laptól a legdivatosabb felületekig.

