Mesterséges marhaságok – Őri B. Péter publicisztikája

Állandó szilveszteri publicistánk közölte, hogy az idén az írjon humoros álhíreket, akinek több ideje van. E rovat vezetője nem sokat késlekedett, rátalált egy fiatal, tehetséges, ráérő „kollégára”, aki a modern idők M S mestereként MI-nek (angolul: AI) hívja magát, s örömmel vállalta, hogy 2024 néhány sporttörténését vicces formában kommentálja. Az alábbiakban megjegyzéseinek szerkesztett formáját olvashatják.

Nagy port vert fel, hogy Milák Kristóf nem nevezte meg az olimpiára őt felkészítő trénerét.

Valószínűleg azért, mert Milák edzőjének személye annyira titkos, hogy még a NASA sem találta meg a GPS-koordinátáit. Lehet, hogy a mesterséges intelligencia áll a háttérben, „aki” víz alatt is elemezte a tempóját. Egyes jelentések szerint Yoda mester úszott Kristóf mellett, és azt suttogta: „Gyorsabban, fiatal padavan!” Persze az is előfordulhatott, hogy egy árnyékban dolgozó trénerről volt szó, aki inkább a háttérből szurkolt, és a rivaldafény helyett a klóros víz szagát részesítette előnyben. Egy biztos: ha az olimpiai bajnok így folytatja, az aranyakat majd egy titkos, kémfilmbe illő jelenetben is megnyeri.

Bognár György, a Paks vezetőedzője és Kubatov Gábor, az FTC elnöke az online térben gyakran üzent egymásnak.

Kiderült, hogy a paksi tréner egy zöld-fehér csokrot küldött a Fradi-főnöknek „Képzeletbeli győzelmek” felirattal. Volt egy másik ajándéka is, egy üveg pezsgő, amit csak akkor lehet kinyitni, amikor az FTC veri meg a Paksot. Kubatov sem maradt adós: egy karácsonyi pulcsi, rajta a Fradi címerével az ajándéka, hogy Bognárnak mindig legyen mit kritizálnia a hideg téli estéken. Nem megerősített hírek szerint a csomagba egy naptár is bekerült, amiben a meccsek dátumai mellett a Fradi eredményei szerepelnek, csak hogy emlékeztesse őt, melyik a nagyobb csapat. Ha ez így folytatódik, a következő meglepetés egy VIP-belépő Bognár névre lesz a Groupama Arénába – első sor, természetesen a Kubatov melletti szék.

Révész Attila, a Kisvárda sportigazgatója és vezetőedzője rendre kritizálta a játékvezetők ténykedését.

Kiengesztelésül aranyozott sípot küldött nekik, hogy legalább a következő évben jól hallják, ha valaki kéri őket, hogy ne fújjanak annyi rosszat. S még egy „szuper-extra-mindent-engedek” kártyát, amit akkor használhatnak, ha Révész nem bíróként, hanem mint a legjobb barátaiként foglalkozna velük! Egy szuper GPS beszerzését is javasolja nekik, azért, hogy mindig pontosan megtalálják, hol is van a tizenhatos. Sőt nem kevés iróniával megjegyezte: reméli, 2025-ben a bírók is betartják az újévi fogadalmaikat, és kevesebb sárga lapot osztanak ki – főleg neki. Végül pedig kívánja, hogy a bírók ismerkedjenek a humorral, és néha mosolyogjanak a pályán, leginkább, ha épp őt figyelmeztetik.

A Mosonmagyaróvár női kézilabdázói a Debrecen elleni meccs elején csak álltak a pályán, így tiltakoztak az új tulajdonos ellen.

A pletykák szerint a lányok játék nélküli meditációval akartak hatást gyakorolni a főnökre. Végül is mi más módja lenne annak, hogy kifejezzék: a labda nemcsak sporteszköz, hanem „szabadságszimbólum”? Azt szerették volna, hogy ő is érezze a „lélek és kéz” kapcsolatot, mielőtt bármit is kérne tőlük, mint például passzokat vagy a gólokat! Én, az MI azonban pletykák helyett kiderítettem az igazságot: a kézisek azért sztrájkoltak, mert a csapat új kabalája egy lajhár lett, és ők nem tudnak ilyen lassú tempóban játszani.

A FIFA drasztikusan megemelt létszámmal, 32 csapattal rendezi meg a klubvilágbajnokságot.

Van valahol egy hatalmas „klubvilágbajnoki jegyértékesítő” gépezet, amely pörög a pénzbevételek ütemére. A pénz persze nem minden, a bővítés olyan, mintha egy futballbajnokságot összekevertek volna egy lakodalmas vendéglistával: mindenkit hívjunk meg, aki csak létezik.

A lovaglás helyett a jövőben az akadályverseny szerepel az öttusa programjában.

Valószínűleg az illetékesek a lóháton történő titkos szökést akarták elkerülni. A váltás olyan, mintha a Formula–1-ben az autókat rollerekre cserélnék, mondván, hogy kevesebb benzin kell. A hivatalos magyarázat szerint kevés a ló, de valószínűbb, hogy a lovak végre fellázadtak a túl sok vicces bukásvideó miatt, és sztrájkba kezdtek. A döntéshozókat az vezérelhette, hogy egy ember-ló barátság helyett izgalmasabb, ha a versenyzők Ninja Warrior-pályán próbálnak életben maradni.

Nagy vitát váltott ki a nyári labdarúgó Európa-bajnokság német–magyar meccsén, hogy a játékvezető nem fújta le Ilkay Gündogan szabálytalanságát Willi Orbánnal szemben, s így Jamal Musiala megszerezhette a németek első gólját.

A holland Danny Makkelie játékvezető valami olyasmit tudhatott, amit mi, egyszerű nézők nem: Gündogan láthatatlan labdaszerzési diplomával büszkélkedhet, amit csak speciális bírói szemüvegen át lehet észlelni. A játékvezető nyilván igazi „labdarúgó-filozófus”, aki rendre a szabályok mélyebb értelmét kutatja. Talán azt gondolta Stuttgartban, hogy a futball nemcsak a szoros szabályok betartásáról szól, hanem a művészetről is, így Gündogan szabálytalansága szerinte csak kreatív mozdulat volt a pályán.

Az egykor szebb napokat látott Bp. Honvéd futballcsapata nagyon rosszul szerepel, most az NB II-ben az utolsó helyen áll.

A helyzetük olyan, mintha egy történelmi királyi palota hirtelen bérházként kezdene funkcionálni: a dicsőség megkopott, a szomszédok pedig hangosabbak és gyorsabbak. Hogy mi lehet a baj? Talán elfelejtették, hogy a focihoz nemcsak múlt kell, hanem jelen is. Vagy az edzéseken a taktikai tábla helyett inkább a Honvéd-múzeum régi trófeáit nézegetik. Ha így folytatják, lehet, hogy jövőre már az NB III-ban is csak múltidéző esteken beszélnek róluk. De ki tudja, talán ez egy zseniális terv: a Honvéd lesz az első csapat, amely a harmadosztályban kezd futballforradalmat csinálni – csak ne felejtsen el felfelé menni, mert a pincéből már lehetetlen lesz kiszabadulni.

Lewis Hamilton, a hétszeres F1-es világbajnok pilóta az új évben a Mercedes helyett a Ferrarinál versenyez.

Ez olyan, mintha James Bond hirtelen Aston Martin helyett egy tűzpiros autóval száguldozna. Talán Hamilton úgy gondolta, hogy ilyen színben gyorsabbnak tűnik, vagy csak ráunt arra, hogy a Mercedes csapatmegbeszélésein mindig a német precizitásról volt szó, és inkább átáll az olaszok édes élet hangulatára, vagy egyszerűen csak kíváncsi, milyen érzés a mezőny második feléből rajtolni. Egy biztos: Hamilton itt is biztosan hozza majd a show-t, még ha új csapatánál néha a száguldás helyett inkább a türelmet kell gyakorolnia.

A Manchester Cityt több mint száz pénzügyi szabálysértéssel vádolják.

Ezek olyan listát alkotnak, hogy egy könyvelő is sírva kérne szünetet az elemzése közben. Száznál több szabálysértés? Ez sokkal több, mint ahány gólt Haaland szerez egy idényben. Úgy tűnik, a City-vezetők az angol bajnokság szabályai helyett a Monopoly-játék Premier League-kiadását kedvelik, ahol a „Menj a börtönbe!” mező felett átsétálnak egy jó zsíros bankszámlával. Ha így folytatják, az MC a Bajnokok Ligája helyett az áfa-világbajnokságon vehet részt. Ki tudja, lehet, hogy Pep Guardiola hamarosan könyvelési trükkökről beszél majd a taktikai értekezleteken.

A várakozással ellentétben nem Vinícius Júnior kapta meg idén az Aranylabdát.

Azért nem, mert a labda annyira aranyos, hogy fél tőle. S talán azért sem, mert a Real Madrid támadója még mindig tanulja azt a titkos trükköt, amelyet Messi és Cristiano Ronaldo már kiválóan tud: miképpen ne legyél túl jó, hogy mégis rengeteg Aranylabdát gyűjtsél.

(Ha nem is mindegyik szövegtől kapott röhögőgörcsöt az olvasó, a „kollégának” nagyon köszönjük a segítséget, azonban Csurka Gergely, figyelj: jövőre újra „be kell fűznöd a papírt”!)

