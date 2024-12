Darts-vb: könnyed söpréssel kezdett a címvédő Luke Humphries

A hagyományoknak megfelelően a PDC idei darts-világbajnokságát is a londoni Alexandra Palace-ban rendezték és a vasárnap este nyolc órakor kezdődő, s közel három hét múlva, január 3-án véget érő torna első meccsére a jó szokásoknak megfelelően csurig megtelt a legendás helyszín nézőkkel, s óriási üdvrivalgás fogadta a francia Thibault Tricole-t és az ausztrál Joe Comitót. Nevüket elsősorban a történelmi hűség kedvéért jegyeztük fel, mert amúgy egy – legalábbis a vb színpadához mérten – alacsony színvonalú mérkőzést hozott kettejük találkozója, amelyen a francia diadalmaskodott 3–1-re, ám egyik sem került 81.50-es átlag fölé... Tricole tavaly után idén is sikerrel jutott túl az első körön, ám nem vihette túlzásba az ünneplést, mert – az egyesek által vitatott – szabályok szerint a nyitó nap zárómeccse is rá várt.

Addig viszont még akadt két további összecsapás, és a második meg is hozta az első sima győzelmet, Jermaine Wattimena a svájci Stefan Bellmontot intézte el három könnyű játszmában – hétfőn a délutáni program zárásaként James Wade ellen folytatja a holland a második fordulóban.

A harmadik összecsapás is első volt bizonyos szempontból, hiszen itt meg az első kisebb meglepetést láthatta az Ally Pally közönsége: a belga Kim Huybrechts a torna előtt még a szervezőket bírálta egy nyilatkozában, most viszont már pocsék kiszállózással vétette magát észre. Huybrechts a 2019-es junior világbajnok ír Keane Barry ellen lépett színpadra, s ugyan az első szettet egy brékváltás után még hozta a belga, a folytatásban Barry nagyot javított játékán. A 22 éves éves ifjonc például nem engedte, hogy a nála 17 évvel idősebb ellenfele leget lopjon tőle hátsó pályáról, miközben a harmadik és a negyedik játszmában is brékelte egyszer ellenfelét, ezzel pedig pályafutása során harmadszor nyert mérkőzést a PDC-vb-n. Barry a korábbi világbajnok Gerwyn Price ellen hétfőn este tér vissza a tábla elé.