Darts-vb: Humphries messze volt a csúcsformájától, Huybrechts nem érti, miért esett ki

„Messze voltam a legjobb játékomtól, nem voltam elég pontos, de az igazság az, hogy nekem ma csak a győzelem számított és ez megvan. A közönség viszont fantasztikus volt, egyike a legjobbnak, amely előtt valaha játszhattam, minden egyes tagja büszke lehet magára. Nekem karácsony után jön majd a világbajnokság második része, majd akkor ráérek elkezdeni gondolkodni azon, hogy esetleg újra világbajnok lehetek” – fogalmazott Humphries, akit a legtöbb fogadóirodában a második legnagyobb esélyesnek tartanak Luke Littler mögött, ám a címvédőt ez nem igazán foglalkoztatja.

„Nem érdekel, mit mondanak a számok, meg a bukmékerek, szerintem csak próbálják magukat fedezni a statisztikákkal. Ha megnézzük, Michael van Gerwen világbajnoki címére például 12-szeres pénzt fizetnek, miközben már háromszor megnyerte a vb-t. Tudja, hogyan kell egy világbajnokságon diadalmaskodni, ahogy tudja Gary Anderson, Gerwyn Price, vagy éppen Michael Smith, és Rob Cross is, és egy ilyen játékos ellen mindig sokkal nehezebb a végjátékban egy hosszú meccsen nyerni. Ami egyébként Littlert illeti, szerintem nagyjából egyenlőnek kéne lenni az esélyünknek a világbajnoki címre, ő az elmúlt évben négy nagy tornán játszott döntőt, én viszont haton. Idén mindenki másnál több ranglistapontot szereztem, és megnyertem két olyan nagy versenyt, amelyett szerettem volna (a World Matchplayt és a World cup of Dartsot – a szerk.)” – mondta Humphries.

A nyitónapon egyetlen viszonylag meglepő eredmény született, hiszen búcsúzott a belga Kim Huybrechts, akit a 2019-es junior világbajnok, Keane Barry intézett el 3–1-re, ráadásul hátrányból felállva győzött a 22 éves ír. A torna előtt még a szervezőknek is nekitámadó Huybrechts nem is nagyon értette, hogyan fordulhatott elő, hogy egymás után másodszor veszítette el a vb-n az első meccsét. Egy éve James Veenstra győzte le az akkor kiemeltként csak a második körben kezdő belgát, most pedig Barry, pedig ezúttal nem is játszott rosszul hiszen beszórt tíz darab 180-at, és majdnem 97-es átlaggal zárta a találkozót – csak hát a kiszállók nem voltak a barátai, alig 25 százalékkal dobta őket...

„Barrynak viszont minden bejött, minden esélyével élt. Soha korábban ennyire keményen nem készültem még egyetlen tornára sem, erre meg belefutok valakibe az első körben, aki élete meccsét játssza. Ilyenkor aztán csak arra tudok gondolni: miért?! Más játékosok az ilyen meccseiket simán megnyerik, ellenem viszont mindig mindenkinek minden nyila betalál. Egy kicsit Calimero-érzésem van, de majd elmúlik. Igazából most nagyon csalódott vagyok, mint akit egy horoggal fejbe ütöttek. Lehet, hogy kell két-három nap, hogy elmúljon” – kesergett Huybrechts a vesztes meccs után.

A január 3-ig tartó darts-vb hétfőn délután folytatódik.

DARTS

PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

13.30 (Tv: Sport1)

1. forduló

Wesley Plaisier (holland)–Azemoto Rjuszei (japán)

Luke Woodhouse (angol)–Lourence Ilagan (Fülöp-szigeteki)

Alan Soutar (skót)–Kai Gotthard (német)

2. forduló

James Wade (angol, 16.)–Jermaine Wattimena (holland)

20.00 (Tv: Sport1)

1. forduló

Niels Zonneveld (holland)–Robert Owen (walesi)

Connor Scutt (angol)–Ben Robb (új-zélandi)

Cameron Menzies (skót)–Leonard Gates (amerikai)

2. forduló

Gerwyn Price (walesi, 10.)–Keane Barry (ír)