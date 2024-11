Littler az ötödik, Peter Wright a tizenhetedik helyen a darts világranglistán

A 2024-es Grand Slam of Darts torna után frissült a Darts világranglista, melyben nagyobb változások is történtek. Az első helyen továbbra is Luke Humphries áll magabiztosan 1.7 millió fonttal. Michael van Gerwen a második helyen találja magát, Michael Smithszel helyet cserélve. Peter Wright 11 év után kikerült a top 16-ból.

A múlt héten Wolverhamptonban rendezett idei Grand Slam of Dartsot a 17 éves Luke Littler nyerte meg, és a 150 ezer font fődíjnak köszönhetően 13 helyet ugrott a tabellán, ezzel az ötödik helyre kerülve. Littler ezzel a nyereménnyel már 515 ezer fontot gyűjtött össze az elmúlt egy évben. Peter Wright a torna csoportkörében kiesett, ugyanis mindhárom mérkőzésén vereséget szenvedett. A kétszeres világbajnok játékos az elmúlt évben ugyan így is 414 ezer fontot szerzett, ám mégis, 11 év után először csúszott ki a legjobb 16 közül. A ranglistának így is szoros a közvetlen élcsoport mögötti üldözőbolya, egy jobb szerepléssel gyakorlatilag az első húszból bárki előre ugorhat az élmezőnybe.