Két birkózószakágba új kapitány érkezik

A nemzetközi szövetség (UWW) elnökségi tagja az M4 Sport Nemzeti Sporthíradójában szerda délelőtt elmondta, hogy a magyarok az európai birkózás egyik vezető nemzete, és a sportdiplomáciában is folytonosság figyelhető meg, mivel Bacsa Péter előtt Hegedüs Csaba olimpiai bajnok több évtizedig volt bürotag, korábban pedig Bíró Mihály alelnökként tevékenykedett a nemzetközi szervezetben.

„Turbulens időszakon van túl az UWW, hiszen szerintem sokan emlékeznek arra, amikor 2013-ban még a birkózás olimpiai részvétele is kérdéses volt. 2014-től a szerb Nenad Lalovics vette át a vezetést, és az ő vezérletével tényleg egy teljes megújuláson, úgynevezett »rebrandingen« esett át a sportág. Ebben elég aktívan én is részt vettem és büszkék vagyunk arra, hogy tíz évvel a krízis után kijelenthetjük, a birkózás a nemzetközi olimpiai család egyik legerősebb tagja” – mondta Bacsa. Hozzátette, hogy ezt a kijelentést objektív méréssel támasztották alá. A tokiói játékok után a birkózás a 28 sportágból a kilencedik volt, és a párizsi játékok után is megőrizte helyét az első tízben, valamint a küzdősportok közül a legjobb ebben a rangsorban.

Bacsa kitért az európai birkózók eredményességére is, amely jelenleg mélyponton van, ezen nemzetközileg is szeretnének változtatni. Ennek érdekében a honosításokra szigorúbb szabályrendszert dolgoznak ki, és 2028-ig teljesen kivezetik.

„Ez egy nagyon hosszú munka volt, amelyben nagyon tevékenyen részt vettem. Viszonylag egyszerűnek tűnt a feladat, de amikor elkezdtünk vele dolgozni, akkor kiderült, hogy az EU jogi bizottságán keresztül a nemzetközi Sportdöntőbírósággal és mindenkivel egyeztetnünk kell, hiszen munkavállalói érdekektől kezdve állampolgársági jogok is benne vannak. Nem olyan egyszerű, hogy azt mondjuk: eddig lehetett és most már nem. Hosszú távú, de alapos munka volt, és szerintem ez 2028 után helyrebillenti majd a problémának ezt a részét” – hangsúlyozta. Kiemelte, a jelenlegi kvalifikációs rendszerben Európa méltatlanul kevés szerepet kap, ezen is szeretnének változtatni és ennek az új rendszernek a kidolgozásában szintén részt vesz a magyar sportvezető.

„Azt szeretnénk, ha 2028-ra tényleg súlycsoportonként a legjobb 16 birkózó lenne ott az olimpián, és ez azt is előrevetíti, hogy kicsivel több magyar versenyző is ki tud majd jutni” – jelentette ki.

A szabályváltozásokról is szó esett, Bacsa szerint a jelenlegi szabályok 95 százaléka jó, élvezhetőek a küzdelmek, így csak keveset kell majd korrigálni a következő olimpiai ciklusra. A sportvezető megerősítette, hogy az elnökség pénteken dönt a szövetségi kapitányi posztokról. Annyit előzetesen elárult, hogy Módos Péter mellett Makszim Molonov sem folytatja kapitányi megbízatását, így háromból két szakágnak biztosan új vezetője lesz. Bár a fiatalabb generációnak finomhangolásra van szüksége, mivel nem bírják annyira a monoton munkát, de a vezetőség irányelve szerint továbbra is a központi felkészülésen lesz a hangsúly.

„A magyar birkózás ereje arra predesztinál, hogy egy érem mindenképpen benne van a csapatban a következő olimpián” – mondta Bacsa Péter, aki szerint a generációváltáson átesett válogatott Los Angelesre fog beérni.