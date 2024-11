Két álomdöntő máris összejött Székelyudvarhelyen

Portugália (Santarém), Spanyolország (Málaga, itt a legnépszerűbb spanyol sportnapilap, a Marca sporthétvégéje részeként) és Szombathely után, Spanyolország (Badalona) előtt Székelyudvarhelyen rendezik a Challenger Teqball League utolsó előtti fordulóját.

Pénteken a selejtezők zajlottak, a vegyes párosban egy kérdés volt csak: a B-csoportból a Maja Umicsevics, Katz Balázs páros vagy a Viorica Tonu, Nikola Mitro kettős jut-e tovább? Az összecsapás több okból is különleges volt: Maja Umicsevics és Nikola Mitro hosszú éveken át egy párt alkottak a sportágban és a magánéletben is, de mindkét páros kapcsolatnak vége szakadt, Katz Balázs párosbeli társa pedig sokáig az a Kota Gabriella volt, akit éppen pénteken tiltott el fél évre a Nemzetközi Teqballszövetség (FITEQ), és ehhez egy három évre felfüggesztett hat hónapos pluszbüntetés is járul.

Nos, a mostani párharc végén Viorica Tonu és Nikola Mitro örülhetett, a mérkőzést eldöntő pontokat Nikola szerezte szervákból, Maja ellen…

A másik csoportot az erőviszonyoknak megfelelően imponáló magabiztossággal nyerte meg a Barabási Kinga, Györgydeák Apor páros.

„Elég jó meccseket játszottunk, vannak erős csapatok a tornán. Az ellenfelekből igyekszünk felkészülni, ismerjük a játékosok stílusát. Remek ellenfelünk lesz a döntőben, két kiváló játékos, akik nincsenek még összeszokva, de amikor két ilyen játékos összeáll, abból jó szokott kisülni. A vegyes párosban éppen az az érdekes, hogy a lányok is meg tudják lepni a fiúkat a szervával és leütéssel is. Ez az egyik legszebb próbatétel a teqballban, a vegyes páros. Hogy hogyan készülünk az erős labdákra? Speciális kondíciós edzésekkel és sok-sok gyakorlással…” – nyilatkozta lapunknak Barabási Kinga.

Györgydeák Apor a szabályoknak megfelelően nem indulhatott a férfi párosok között, mert a három versenyszámból csak kettőben vehet részt egy-egy versenyző, és a világ- és Európa-bajnok értelemszerűen a férfi egyest választotta.

Ilyés Szabolcs (sötét mezben, balra) specialitása a fejes szerva

Indult ellenben a párosok között a négyszeres világbajnoki érmes Ilyés Szabolcs, aki a verseny helyi főszervezője, és egy kicsit maga az udvarhelyi teqball is.

Az elmúlt két napban nem nagyon hallottam olyan telefonbeszélgetést, aminek az utolsó mondata ne az lett volna: „Majd Szabit felhívjuk, elintézi.”

„Fogok még legközelebb is szervezést vállalni, inkább errefelé tartok egyébként is. A versenyt két hónapja szervezzük, a nehézség az, hogy sok a dolgunk, ebben az évben minden nemzetközi versenyen részt vettünk, a huszadik versenyünk volt ez már idén. De vagány csapatunk van a klubon belül, több mint húsz fő segít a rendezésben. Szerencsém van a csapattal, igaz, nekem alvásra csak két óra jut.”

Az Ilyés, Marek Pokwap páros bejutott az elődöntőbe a papírformának megfelelően, ott azonban a Mitro, Blázsovics Ádám alkotta csapat jobbnak bizonyult – az ő ellenfelük a vasárnapi fináléban a Katz, Bányik Csaba páros lesz.

Bronzérmes lett a Góbék párosa mellett a győri Levik Boldizsár, Tóth Patrik duó, a vegyes párosban a Miklós Tünde, Máté Mátyás és az Umicsevics, Katz kettős. Szombaton a férfi egyéni csoportmérkőzésekkel folytatódnak a küzdelmek, a Challenger Teqball League három döntője vasárnap lesz.