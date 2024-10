Schmidt Ádám: Ezt mindenkor, mindenkinek tiszteletben kell tartania

A sportvezető elmondta, a kormányrendelet alapján az a szövetségi kapitány kap kitüntetést, akinek a sportágában érem születik az olimpián.

„Tehát, aki nem szövetségi kapitány, hanem felkészítőedző, ott kötve vagyunk a sportolóhoz. A sportolónak az olimpiát megelőzően – az idei évben emlékeim szerint június 28. volt a határidő – le kell adni egy űrlapot, amelyen megjelöli azt, hogy kik segítették az ő felkészülését. Ezt mindenkor, mindenkinek tiszteletben kell tartania, mivel ki más tudná jobban eldönteni azt, hogy az adott sportolónak a felkészítését ki segítette, mint maga a sportoló” – hangsúlyozta Schmidt Ádám.

Hozzátette, „óva intene attól mindenkit”, hogy elvárják akár az államtitkárságtól vagy bármilyen szintű közigazgatási vezetőtől, hogy ezt a sportoló által leadott listát felülírják. Kiemelte, bizonyos törvényi kritériumoknak meg kell felelnie ezeknek a szakembereknek, igazolniuk kell a képesítésüket, de erre a sportolóknak is oda kell figyelniük, mivel nem nevezhetnek meg akárkit a felkészítőjüknek. Ugyanakkor Schmidt Ádám jelezte, egy részen változtatna a kormányrendeleten, mivel visszásnak érzi a nevelőedzőkre vonatkozó részt, meglátása szerint ugyanis a nevelőedző személyében nem történhet változás az olimpiák között.

Schmidt Ádám és Harsányi Levente

Az államtitkár arról is beszélt, hogy a végéhez közelednek a sportági szövetségekkel folytatott olimpiai értékelések, és jelenleg sokkal nyíltabbnak találja a szövetségi vezetőket, mint két évvel ezelőtt. Elmondása szerint most már teljes képet próbálnak adni a sportáguk működéséről, ez pedig megkönnyíti a megbeszéléseket, melyek a héten befejeződnek, és a tervek szerint október 15-ig a belső elemzés is lezajlik. Ezt követően nyilvánosságra hozzák az ezekből levont következtetéseket.

Az elkövetkező időszak legnagyobb kihívásának a sportszakemberkérdést nevezte meg, amely nemcsak az edzőket foglalja magába, hanem minden sportolásért felelős szakembert, mert „a magyaroknak a sportegészségügy, a sportdiagnosztika és a sporttudomány területén is fel kell zárkózniuk a világhoz.”

Schmidt Ádám szerint fontos a sportért dolgozó területek együttműködése, meg kell tenni mindent azért, hogy vonzóvá tegyék a sportot a fiataloknak, ezért is kulcsfontosságú a nevelőedzők támogatása is, mivel ők fogják a sporton belül tartani a gyerekeket.

A beszélgetés végén szóba került Szalai Ádám szerepvállalása a labdarúgó-válogatottnál. A 86-szoros válogatott egykori játékos tavaly kezdett el dolgozni a sportállamtitkárság által irányított Labdarúgó Módszertani Központban, és ezt a munkáját mindenképpen szeretné megtartani a nemzeti csapat mellett. Szalai megkereste az államtitkárt, amikor megkapta a felkérést, aki azt tanácsolta neki, hogy ne válasszon a két munka között.

„Az ő szerepvállalásának pozitívnak kell lennie, mivel nem volt olyan rég, amikor felhúzta a stoplis cipőt és csapatkapitányként kikísérte a csapatot a gyepre az ötvenezer szurkoló elé. Végzett, többfajta képesítéssel rendelkező sportszakember, edzői papírjai is vannak, és Marco Rossi kapitánnyal is jó kapcsolatot ápolnak” – mondta Schmidt Ádám, aki azt is elárulta, hogy Szalai spanyolul beszél Rossival.

A teljes beszélgetést ide kattintva hallgathatja meg.