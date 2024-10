Hsziao Kuo-tung nyerte meg a kínai–kínai sznúkerdöntőt Vuhanban

A 35 éves Hsziao Kuo-tung 17 éves profi pályafutása során tizenegy éve döntőbe jutott a Sanghaj Mastersen, de kikapott Ting Csün-hujtól az első olyan fináléban, amelyet két kínai mérkőzött meg egymással. 2013 után idén Vuhanban másodszor fordult elő, hogy két kínai szerepelt a döntőben, és ezúttal is érdekelt volt. Most már nem engedte ki a kezéből a lehetőséget, pedig a 22 éves Sze Csia-huj ellen sem ő volt az esélyes, hiszen ellenfele a világelső Judd Trump elleni elődöntőben 147-es maximális bréket is lökött, és egész héten megállíthatatlannak tűnt.

Hsziao Kuo-tung erősen kezdett, 2–0-ra, majd 4–1-re vezetett. S miután Sze Csia-huj felzárkózott 4–3-ra, a következő hat frémből ötöt megnyerve (többek között 129-es bréket lökve) egyetlen játékra került a trófeától. Ezen a ponton, 9–4-es vezetésnél kezdett el remegni a keze, ellenfele három frémet megnyerve (Sze Csia-huj 131-es brékje volt a döntő legjobbja) felzárkózott rá, de a 17. játékban Hsziao Kuo-tung lezárta a mérkőzést, és zsebre tehette a 140 ezer fontos fődíjat.