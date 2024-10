Asztalitenisz: Az utánpótlás-nevelés hiánya miatt nem kap támogatást a Budaörs

Az Európa-kupa-címvédő Budaörsi SC női csapata a hétvégén elkezdte szereplését a Bajnokok Ligája új idényében, az első mérkőzésen 3:1-es vereséget szenvedett a legutóbbi kiírás ezüstérmese, a francia Etival ASRTT otthonában. A találkozót megelőzően tartott sajtótájékoztatón Somlyó Gergely klubelnök kritikát fogalmazott meg a sportág hazai szövetségével szemben, miszerint „a Magyar Asztalitenisz-szövetség a sikerek ellenére nem választotta be a Budaörsöt a tíz kiemelten támogatott klub közé.”

Az okokról Lencse Gyulát, a szövetség főtitkárát kérdeztük.

„Somlyó Gergelynek már több fórumon is jeleztük, most a nyilvánosság előtt is megtesszük: a szövetség elnökségének célja tíz olyan klub közvetlen támogatása, amely minőségi utánpótlás-nevelő munkát végez – mondta a főtitkár. – Ehhez különböző szempontoknak kell megfelelni, a rendszer nyitott, ki lehet kerülni, és sikeres nevelőunka után be is lehet kerülni a támogatottak közé. A Budaörsi SC azért nincs a listán, mert nem végez utánpótlás-nevelő munkát. A klubnál azt az utat választották, hogy más csapatok utánpótláskorú játékosait szerződtetik, ám ezt a szövetség nem tudja és nem is kívánja anyagilag támogatni. Azt azért hozzátenném, az Európa-kupa megnyerése után háromszor akkora pénzjutalomban részesítettük a budaörsieket, mint amennyit az európai szövetségtől kaptak. A klubok belső problémáit házon belül kell megoldani, sajnos a sport világában sokszor előfordul, hogy kiemelkedő nemzetközi sikereket elérő csapatok szűnnek meg vagy kerülnek a megszűnés szélére, ilyen volt legutóbb például a Vipers női kézilabdacsapata. Szövetségünk elnöksége ezúton is gratulál a Budaörsi SC nagyszerű eredményeihez, és a folytatásban is az elmúlt huszonegy évben elért szép sikerekhez hasonlóakat kívánunk.”