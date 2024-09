Inspiráló sakkfesztivál Polgár Judittal és Rubik Ernővel

„Ki szeretne sakkozni Polgár Judit ellen?” – ezzel a kérdéssel indult a 10. Polgár Judit Világsakkfesztivál sajtótájékoztatója a Gresham-palotában, a szervezők ugyanis az esemény végén egy különleges játszmára hívták az újságírókat a világ legjobb női sakkozója ellen.

A jubileumi fesztivál mottója idén az inspiráció, Polgár Judit el is mondta, hogy milyen fontos szerepet játszott az életében, kezdetben ő kapta a családjától, edzőitől, sőt még Garri Kaszparovtól is, aki egyszer a háta mögött nézte a partiját. Mostanára viszont adni szeretne, erre kiváló lehetőség a Világsakkfesztivál, a kétnapos rendezvényen idén a nővérei mellett Rubik Ernő is ott lesz. „Büszkék vagyunk arra, hogy akik eddig részt vettek, élményekkel távoztak, és vissza is jöttek később, így el tudtunk indítani egy motort, fokozzuk az érdeklődést a sakk felé” – tette hozzá Polgár.

Az esemény főtámogatója immáron hat éve a Morgan Stanley. A nemzetközi pénzügyi szolgáltató magyarországi vezetője, Fogarasi Norbert maga is FIDE-mesterjelölt, a vállalatnál pedig a sakknak kiemelt szerepe van, például a nyílt magyar A csapat szövetségi kapitánya, Ács Péter is nálunk dolgozik, a női válogatottat pedig rendszeresen kihívják. Fogarasi szerint a sakkban elsajátított képességeket remekül lehet hasznosítani a munka során, a fesztiválra pedig kiemelten készültek, a náluk dolgozó sakkmestereket ki is lehet hívni, emellett gyerekeknek tartanak foglalkozásokat.

A 10. Világsakkfesztivál szeptember 17-i napjának a Nemzeti Galéria ad otthont, közösségi szimultán játszmákkal – Polgár Judit egyszerre nyolc táblára koncentrál majd –, de lesz dedikálás is a Polgár-nővérekkel, valamint érkezik Rubik Ernő is, a gyerekek pedig a programozással és a villámsakkal ismerkedhetnek meg. Másnap az egyik budapesti szállodában tartanak egy konferenciát a sakk szerepéről az oktatásban. Polgár Judit is előad, témája az lesz, hogy mit adott neki a sakk. Készülnek a BOK-Csarnokban zajló Sakkolimpiára is, a Sakkpalota mesevilágában lehet elkalandozni, miközben a világ legjobbjai épp a szomszédban játszanak.