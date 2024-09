Hungarian Darts Trophy: már tervezik a jövő évi viadalt

A profi PDC égisze alatt futó European Tour budapesti állomását múlt héten péntektől vasárnapig rendezték az MVM Dome-ban, ahová a szervezők tájékoztatása szerint a három nap alatt 22 500 ember látogatott ki.

A viadalon a sorozat történetében először három kilencnyilast (tökéletes leg a dartsban) is láthattak a szurkolók, a győzelmet pedig a háromszoros világbajnok, az egyik hibátlan játékot is bemutató holland Michael van Gerwen szerezte meg.

Takács Péter, a szervező Darts Event ügyvezetője szerint mindig arra törekednek, hogy teret adjanak akár sporttörténelmi pillanatoknak is. „A sportág jellegéből fakad, hogy ha ilyen világsztárok ilyen impozáns helyszínen és ilyen jelentős közönség előtt összejönnek, akkor megtörténhetnek olyan dolgok is a színpadon, amilyenek korábban még nem voltak. Ilyeneknek lehettünk szemtanúi” – értékelt Takács, aki elárulta: már tervezés alatt van a 2025-ös Hungarian Darts Trophy is.

„Azt szeretnénk, ha egy év múlva szeptember 19. és 21. között lenne a darts legrangosabb magyarországi versenye. Persze mindezt még a sportág legjelentősebb szervezetének, a PDC-nek is jóvá kell hagynia, mint ahogy a teljes éves versenynaptárat is” – tette hozzá Takács Péter.