András Csaba: Remélem, beírtam magamat az élmezőnybe

A 22 éves asztaliteniszező másfél hete bravúrosan szerepelt a svédországi Halmstadban rendezett, 22 500 dollár összdíjazású WTT-tornán: előbb a selejtezőből feljutott a főtáblára, majd ott sorrendben svéd, osztrák, illetve három kínai rivális kiejtésével bekerült a döntőbe. A fináléban kikapott az ugyancsak kínai Hszü Fejtől, de így is 90 világranglistaponttal gazdagodott, ennek eredményeként 301 helyet javított, így jelenleg ő a legelőkelőbb pozícióban jegyzett magyar férfi játékos.

„Mindig a legelső meccs a kulcs nálam, mert ezen dől el, hogy mennyire vagyok magabiztos” – mondta hétfőn az M4 Sport Nemzeti Sporthíradójában András Csaba, majd hozzátette, nemrég bemutatkozott a Bundesligában, és Halmstadban is sikerült hoznia azt a formát, amit korábban a német első osztályban. Az osztrák pingpongos elleni meccsére is nagyon büszke, a következő három kínai vetélytársára pedig alaposan felkészült, ezáltal sikerült meglepnie őket.

A TTC OE Bad Homburg légiósa szerint a fináléban mentálisan kihagyott, emiatt az első felvonásban három szettlabdát is elbukott. Ezt követően a második szettben is vezetett, de nem tudta megtartani előnyét, majd a harmadikban elmondása szerint már nem volt esélye, így be kellett érnie az ezüstéremmel.

„Nagyon remélem, hogy beírtam magamat az élmezőnybe, most már biztosan készülnek rám az ellenfelek. Ez a döntő számomra nagyon fontos mérföldkő volt, mert már tudom, hogy egy nagyobb tornán: Eb-n, vb-n – a közelgő Európa-bajnokságon esetleg – lehet esélyem, ha nem is éremre, de a legjobb nyolc közé jutásra, és ott lenni a tűzközelben. Én az a játékos vagyok, aki nem szokott óriási célokat kitűzni maga elé. Az az egy célom van, hogy élvezzem a játékot, mert akkor teljesedhetek ki. Ez az eredmény kellett ahhoz, hogy berobbanjak” – hangsúlyozta András Csaba, aki úgy értesült – bár még nem volt hivatalos csapathirdetés –, hogy ott lesz a Linzben október 15. és 20. között sorra kerülő ausztriai kontinenstornán, melyen igyekszik megmutatni, hogy ott a helye a magyar csapatban.