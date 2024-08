Asztalitenisz: Megújulás kora – új olimpiai ciklus új koncepcióval

Tizennégy hónappal ezelőtt vette át a Magyar Asztalitenisz-szövetség irányítását Kovacsics Imre, az új elnök akkor azt ígérte, a párizsi olimpia után új koncepció alapján kezdik meg a munkát.

„Amit ígértem, azt betartjuk – mondta az elnök a csütörtök délutáni sajtótájékoztatón. – Szövetségünk elnöksége egyhangúlag elfogadta a »Megújulás kora« elnevezésű programot, amelytől azt várjuk, hogy a sportág eredményei javuljanak. Természetesen ez nem megy egyik napról a másikra, de meggyőződésünk, hogy négy-nyolc éven belül a mostani tizenévesekből világsztárokat nevelhetünk.”

A nagyívű vállalás mögött többlépcsős koncepció áll. Az elnöktől megtudtuk, a megyei szövetségeknek szánt összeget éves szinten megháromszorozzák, a Budapesttel együtt meglévő húsz körzet így összesen 30-35 millió forintot kap majd a tömegbázis szélesítésére. A klubok támogatását is megreformálják, mert – amint azt Fülöp István elnökségi tag elmondta – az eddigi szisztéma csak álló vizet teremtett, most viszont olyan koncepciót dolgoztak ki, ami egyrészt motiválja a klubokat, másfelől viszont a számonkérésre is lehetőséget ad. Kiválasztottak 10+1 olyan klubot, amelyek vagy már bizonyítottak, vagy kiváló terveik voltak, de anyagiak hiányában azt nem tudták megvalósítani. A klubok munkáját a Harczi Zsolt szakmai igazgató vezette stáb segíti, a Marczibányi téri Ormai László Asztalitenisz-csarnok pedig a központi felkészítés helyszíne lesz, ahol az utánpótláskorúaktól a felnőttekig együtt készülhetnek a különböző korosztályos keretek tagjai, s természetesen folytatódik a már korábban meghirdetett Mechlovits-program is.

„Mostantól az utánpótlás kerül fókuszba, ezért az év végéig a felnőttek csak önköltséges alapon utazhatnak nemzetközi versenyekre, hosszú távon pedig az a célunk, hogy a játékosaink csak olyan eseményeken álljanak asztalhoz, ahol valós éremszerzési esélyeik vannak" – tette hozzá Harczi Zsolt. A szakmai igazgató vezette stáb az új válogatott keretek kijelölésénél a rutinosabb játékosokra ugyanúgy számított, mint a feltörekvő tehetséges fiatalokra. Ennek szellemében a férfiaknál Majoros Bence, Szudi Ádám, Ecseki Nándor, Lakatos Tamás, András Csaba, Lei Balázs és Szántosi Dávid, a nőknél pedig az egyelőre még kérdőjeles Póta Georgina mellett Hartbrich Leonie, Bálint Bernadett, Fejős Anna és Molnár Kendra neve szerepel.

„A most kezdődő olimpiai ciklus végére azt szeretnénk elérni, hogy az utánpótlás Európa-bajnokságokon érmeket, sőt aranyérmeket nyerjünk, a felnőtteknél pedig, hogy mindkét válogatottunk kvalifikáljon a Los Angeles-i olimpiára” – fogalmazta meg terveit Harczi Zsolt.