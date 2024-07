Újabb rekordméretű sportesemény házigazdája Magyarország

A péntek esti nagyszabású, miskolci megnyitón Hankó Balázs, kultúráért és innovációért felelős miniszter mellett a hazai sportirányítás, valamint az egyetemi és főiskolai sportvezetés elöljárói is köszöntötték a nemzetközi vendégeket. A delegációk bevonulását, a sportolók és a játékvezetők eskütételét, valamint a hivatalos zászlófelvonást követően elrajtolt a július 12. és 25. között zajló eseménysorozat. „Az egyetemek és a sport kapcsolatában rugalmas és sikeres az új felsőoktatási modell, és a vidéki városokat is előtérbe helyezi. Minden második gyerek már vidéki egyetemi városokba jelentkezik, olyan nagyszerű helyekre, mint Miskolc vagy Debrecen” – mondta a Nemzeti Sportnak Hankó Balázs. „Az sem titok, hogy a sikerhez elengedhetetlen elem még a sportolási lehetőség. Itt, a megnyitó helyszínén, Miskolcon, hatalmas előrelépés történt és nem csupán a DVTK stadionjában, hanem a Miskolci Egyetem is 20 milliárd forintot kapott, hogy sportinfrastruktúrát fejlesszen. A debreceni sport színvonala önmagáért beszél. Elég csak azt megnéznünk, hogy a Nagyerdei Stadion hogyan nőtt össze a debreceni egyetemmel, ez a siker titka” – mutatott rá a miniszter.

Az Európai Egyetemi Sportszövetség (European University Sports Association, EUSA) 2018-ban döntött Debrecen és Miskolc mellett, így a két város karöltve a Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetséggel (MEFS), az érintett egyetemekkel és a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökséggel közösen szervezi a világ tíz legnagyobb multisport rendezvényei között számon tartott eseményt.

Az EUSA elnöke, Adam Roczek, aki maga is önkéntesmunkát vállalva vesz részt az esemény szervezésében, a Nemzeti Sportnak nyilatkozva épp ezeket az értékeket emelte ki: „Ez a világ egyik legnehezebb rendezvényszervezési feladata, hiszen ne felejtsük el, itt a legtöbb munkát önkéntesek végzik. Magyarország sportfejlesztései ámulatra méltóak, és bevallom, mi sosem voltunk érdekeltek egy akkora méretű rendezőváros kiválasztásában, mint Budapest, hiszen a magyar főváros, már mindenfelé volumenű sportrendezvénnyel bizonyított. Nekünk nagyon fontos volt az egyetemi hangulat és lelkület és ezt az eddig tapasztalt nagyszerű szervezés mellett tökéletesen megkapjuk Miskolctól és Debrecentől” – emelte ki a EUSA elnöke.

A MEFS elnöke, Mocsai Lajos professzor a Szervezőbizottság nevében is köszönetet mondott mindenkinek, aki a rendezvény megvalósulásának sikeréért dolgozott. „2018 óta a két várossal és a két egyetemmel közösen tevékenykedünk azért, hogy Magyarország történetének legnagyobb multisport eseményét Miskolcon és Debrecenben megnyithassuk és közösen ünnepelhessük a sport adta lehetőségeket” – hangsúlyozta az elnök.

Magyarországot az EUG 2024-en 22 felsőoktatási intézmény képviseli, 550-nél is több magyar indulóval, akik mind a 17 sportágban bemutatkoznak – a legnagyobb delegációt alkotva ezzel.