Minden idők negyedik legjobb idejével lett érmes a 100 mérföldes versenyen a magyar terepfutó

A világ legrégebbi és napjaink egyik legnagyobb presztízsű hegyi ultrafutása a Western States 100 Endurance Run, amelyet minden évben június utolsó hétvégéjén rendeznek meg az Egyesült Államokban, Kaliforniában. A futás a Sierra Nevada hegységben – az 1960-as téli játékok helyszínén –, az Olimpiai völgyben kezdődik, majd 161 kilométer megtétele után a kaliforniai aranyláz idején ismertté váló Auburn városában ér véget.

A Run Outside oldala számolt be róla, hogy a versenyen a maratoni futás magyar bajnoka, Csillag Eszter 16 óra 42 perc 17 másodperces időeredménnyel ért be, ami e kategóriában az 1977 óta zajló verseny negyedik legjobb teljesítménye.

A jelenleg Hongkongban élő magyar terepfutó az előző száz mérföldes versenyen szintúgy bronzérmes lett, akkor azonban 17:07:55 órás idővel végzett, amit ezúttal jócskán túlszárnyalt.