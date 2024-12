Csere Gáspár három éve nem futott ilyen jó maratonit

Mozgalmas hetek vannak egyik legkiválóbb hosszútávfutónk, Csere Gáspár mögött. A 33 éves atléta elkezdett edzősködni, tanítványai az őszi budapesti félmaratonin és maratonin is egyéni csúcsokat értek el, továbbá nemrég a mozikban is bemutatták a Futni mentem című filmet, amelynek ő volt az egyik szakmai tanácsadója. Aztán jött a múlt hétvége, amikor másfél év után állt rajthoz ismét maratonin. Valenciában 2:17:18-as teljesítménnyel a 94. lett a 28 ezer indulóból.

„A 2021-ben Amszterdamban futott egyéni csúccsal elég magasra tettem a lécet. A mindent vagy semmit hozzáállásom miatt volt egy-két rosszabbul sikerült versenyem. Ezért is hagytam ki másfél évet, hogy ezt a hullámzó időszakot mentálisan magam mögött tudjam, és biztos alapokra helyezzem a következő maratonimat – foglalta össze az egyéni csúcsfutása (2:14:34) óta eltelt időszakot Csere Gáspár. – Már három éve is itt voltam a versenyen, közvetlenül Amszterdam után nekimentem Valenciának is. Azonban a regenerációm nem sikerült tökéletesen, nem volt jó döntés elindulnom, huszonhárom kilométernél kiálltam, de legalább megismertem a helyet és a pályát. Sík a vonalvezetése, ráadásul borzasztóan erős mezőny áll össze, így mindenki megtalálja a felkészültségének megfelelő bolyt. Mindenképpen 2:20 alatt szerettem volna teljesíteni, abszolút ez a 2:16-17 körüli idő volt most a realitás.”

A 42 195 méteres táv kétszeres magyar bajnoka szerint a valenciai verseny átvette a berlinitől a „sztárverseny” szerepkörét, annyira ideális itt minden a jó eredmény eléréséhez. A 2024-es viadalon is 15 különböző országos csúcs dőlt meg, ezek egyike Szabó Nóra jóvoltából, aki 2:25:52-es idővel a hölgyek között a 15. lett.

„Hatalmas csodálattal állok Nóri sikersorozata előtt. Ritkán látunk ilyen hosszan tartó, lineáris fejlődést, mint nála. Nagyon tehetséges, mentálisan és fizikailag is erős futó, akinek az edzőjével is sikeres az együttműködése. Amikor mindezek összeállnak, akkor lehet egy ilyen 2:25-ös időt futni, ami itthon már a férfiak között is kiemelkedőnek számít” – mondta versenytársáról Csere Gáspár.

A riói olimpikon sportoló saját idei teljesítményével sem lehet elégedetlen, hiszen munka és család mellett is megnyert két félmaratonit Elchében és Ústí nad Labemben, emellett a különböző országos bajnokságokon is ott volt a legjobb öt között. Megbarátkozott vele, hogy az egyéni csúcsait már lehet, nem fogja megdönteni, a célja innentől, hogy minél jobban élvezze a futást.